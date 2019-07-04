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S7 Airlines протестирует систему распознавания лиц

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S7 Airlines, участник глобальнго авиационного альянса oneworld, запустила в тестовом режиме систему распознавания лиц в базовом аэропорту Домодедово. Сейчас система работает в бизнес-зале в зоне вылета внутренних рейсов. Программное обеспечение на основе обучаемых нейронных сетей позволяет идентифицировать пассажира и персонализировать услуги.

«Мы постоянно изучаем и внедряем новые технологии, предлагая актуальные услуги и совершенствуя пассажирский опыт. Тестирование этой системы – лишь первый шаг в использовании распознавания лиц. Со временем наши пассажиры смогут пройти от входа в здание аэропорта до посадки в самолет, ни разу не достав посадочный талон. Для этого необходима совместная работа с нашими партнерами из аэропортов и авиационными властями, но, с точки зрения технологий, это уже реальное будущее», – отметил заместитель генерального директора по информационным технологиям S7 Group Павел Воронин.

Формирование базы данных фотографий происходит исключительно с личного согласия каждого пассажира. Чтобы принять участие в тестировании системы, необходимо подойти на стойки регистрации S7 Airlines 104, 105 или 106. Сотрудник авиакомпании примет согласие на обработку биометрических данных и с помощью небольшой камеры сделает фото.

После этого пассажир может проходить в бизнес-зал S7 Airlines без предъявления посадочного талона. Камеры, установленные на входе, автоматически сделают снимок – и на экране у администратора бизнес-зала появится уведомление с именем и фамилией пассажира, номером рейса, а также информацией о доступе в бизнес-зал. Для реализации проекта специалисты S7 Airlines используют решение Luna platform от VisionLabs.

Камеры также интегрированы в установленные в бизнес-зале экраны, на которых отображается табло рейсов. Для комфорта пассажиров в бизнес-залах S7 Airlines отказались от голосовых объявлений, что позволило сохранить тихую и спокойную атмосферу для отдыха. Чтобы узнать статус рейса, пассажиру достаточно подойти к одному из шести экранов – и на табло автоматически подсветится строчка с информацией о нужном рейсе.

Технология распознавания лиц также позволяет сотрудникам бизнес-зала видеть, кто из путешественников вовремя покинул бизнес-зал, а кому необходимо напомнить о приближающейся посадке. После завершения тестирования к системе будут подключены другие бизнес-залы, а перечень персонализированных услуг постоянно будет пополняться.



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