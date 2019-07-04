«Корус Консалтинг» обеспечит техподдержку системы на базе 1С в «Зарубежнефть – добыча Харьяга»

ГК «Корус Консалтинг» осуществляет комплексную техническую поддержку систем бухгалтерского и управленческого учёта на платформе 1С в нефтегазовой компании ООО «Зарубежнефть – добыча Харьяга».

«Зарубежнефть – добыча Харьяга» является дочерним обществом государственной компании «Зарубежнефть», а также оператором проектов разработки Харьягинского нефтегазового месторождения в Ненецком автономном округе.

Для автоматизированного управления основными бизнес-процессами «Зарубежнефть – добыча Харьяга» использует единую корпоративную систему, к которой подключено три решения 1С, отвечающие за разные функциональные области. Это единая учетная система 1С:ЕУС, система контроля казначейской отчетности 1С:СККО и 1С:ЗУП. Однако со временем производительность решений перестала удовлетворять высоким стандартам компании, требовалось развитие интеграционных механизмов, а также настройка и доработка единой корпоративной системы.

Для реализации проекта руководство общества пригласило компанию «Корус Консалтинг», которая зарекомендовала себя как надёжного партнёра в проекте по техническому обслуживанию и сопровождению ИТ-инфраструктуры. Все заявки, поступившие от бизнес-пользователей за 2018 год, были обработаны специалистами «Корус Консалтинг» качественно и в срок.

На первом этапе проектная команда провела обследование систем и описала текущие бизнес-процессы общества. В результате были оценены технические возможности, выявлены сильные стороны и конфликты в настройках, а также проработаны модели того, как решения будут функционировать в будущем.

Специалисты «Корус Консалтинг» выполнили настройку регламентированного учёта, что позволило обеспечить обмен документами в режиме реального времени. Более того, в период подготовки отчётности в компании, проектная команда занималась доработкой и оперативной поддержкой системы, что помогло сотрудникам общества своевременно подготовить необходимые данные.

«С компанией “Корус Консалтинг” нас связывает продолжительное и успешное сотрудничество в рамках комплексной технической поддержки ИТ-инфраструктуры. Область нашей специализации накладывает особые требования к качеству ведения учётных процессов. Именно поэтому для нас важна экспертиза партнёра и использование решений 1С последних редакций. Корректная настройка конфигураций и обеспечение интеграции со всеми внутренними системами позволяют нам автоматизировано подготавливать и сдавать регламентированные отчеты в соответствии со стандартами контролирующих органов», – отметил Олег Брытков, начальник управления метрологии, автоматизации, связи и ИТ «Зарубежнефть - добыча Харьяга».

«Сложность поставленной задачи потребовала от нас комплексного проектного подхода и формирования сразу трёх линий техподдержки, в том числе с присутствием на стороне заказчика. Это помогло обеспечить “Зарубежнефть – добыча Харьяга” качественную работу в рамках единой информационной среды. Налаженная взаимосвязь между системами бухгалтерского, управленческого и кадрового учёта позволила компании существенно минимизировать ручной ввод данных, сократить трудозатраты и стандартизировать формы отчётности», – сказал Дмитрий Гришаев, руководитель группы поддержки 1С ГК «Корус Консалтинг».