Чат-бот от резидента «Сколково» поможет выбрать автомобиль BMW

«Лаборатория Наносемантика» - резидент Фонда «Сколково», создала виртуального консультанта для BMW Group Россия. Чат-бот уже работает в социальной сети «Вконтакте», в ближайшее время появится на русскоязычном сайте автопроизводителя, в Facebook Messenger и в голосовом ассистенте «Яндекс.Алиса».

Чат-бот общается с клиентами на естественном языке и помогает разобраться в модельном ряде, комплектациях, технических характеристиках, ценах и доступных опциях. Менее опытным автолюбителям чат-бот объяснит назначение сигнализации аварийного сближения или ассистента вождения.

Обращение к виртуальному консультанту упрощает поиск автомобилей и ближайших дилерских центров, позволяет оставить заявку на тест-драйв выбранной модели или запрос на коммерческое предложение. Также чат-бот может оформить подписку на новости и предоставить актуальные спецпредложения пользователям, которые покинули сайт и вернулись спустя какое-то время.

Станислав Ашманов, генеральный директор компании «Лаборатория Наносемантика», отметил: «Чат-боты – это совершенно жизнеспособное решение, применимое не только в банке или интернет-магазине, но и в автомобильной отрасли. Чат-боты позволяют автоматизировать основную часть взаимодействия с клиентами, привлечь и удержать их внимание, выйти на новую аудиторию и достичь высоких показателей клиентского сервиса».

По данным SimilarWeb ежемесячно российский сайт BMW посещает от 500 тысяч до 1,3 млн человек. В службу клиентской поддержки в среднем поступает 100 запросов в день: от покупки автомобиля до его эксплуатации. Компания планирует развивать новый формат взаимодействия с клиентом.

Павел Кривозубов, руководитель направления «Робототехника и искусственный интеллект» ИТ-кластера Фонда «Сколково», отметил: «Современные бизнес-процессы уже немыслимы без технологии виртуальных собеседников, которые находят различные сферы применения. Подобные решения, сочетающие опыт ведущих разработчиков чат-ботов и передовых ИТ-компаний России, позволят вывести процесс консультаций при покупке автомобиля на новый, качественный уровень, что значительно повысит удовлетворённость и информированность клиента и как следствие положительные впечатления от бренда в целом».

Чат-бот для BMW– не первый проект «Наносемантики» для автопрома. В 2013 году компания разработала виртуального помощника для промо-сайта американского автомобильного бренда. За первые два месяца работы чат-боту задали 347893 вопроса. 28,6% клиентов, оформивших предварительный заказ на автомобиль, взаимодействовали перед этим с чат-ботом.