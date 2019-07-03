Решения Cisco стали основой сетевой ИТ-инфраструктуры онлайн-платформы Lamoda

Cisco объявила о том, что один из крупнейших в России онлайн ритейлеров Lamoda Group модернизировала свои корпоративные ИТ-системы при помощи решений Cisco для сетевой инфраструктуры и ЦОД. Построенная ИТ-инфраструктура отличается бесперебойной работой в условиях максимальной нагрузки, возможностью оперативного устранения любых неисправностей и высоким уровнем безопасности.

По мере развития бизнеса и все большего значения цифровой трансформации для индустрии ритейла перед Lamoda Group встала необходимость построения ИТ-инфраструктуры, которая помогала бы быстрее и эффективнее обрабатывать еще больше клиентских запросов и была бы при этом максимально унифицированной, масштабируемой, автоматизированной, отказоустойчивой и защищенной. Помимо этого, у Lamoda появилась необходимость в VPN-решениях, которая объясняется тем, что все больше сотрудников компании выбирают удаленный режим работы.

«Чтобы бизнес работал как часы, покупатели получали заказы в срок и были уверены, что их личные данные находятся под надежной защитой, ассортимент своевременно обновлялся, а перечень услуг пополнялся новыми предложениями, нам была необходима надежная и перспективная платформа, – сказал Владислав Алмазов, глава отдела информационной безопасности и управления сетевой инфраструктурой Lamoda Group. – В основу такой платформы легли решения Cisco. Они помогают нам обеспечить бесперебойный бизнес, непрерывно развивать корпоративные системы, обновлять узлы инфраструктуры и внедрять современные и эффективные средства безопасности. В конечном счете решения Cisco для сетевой инфраструктуры и ЦОД помогают нам предлагать клиентам максимально удобную онлайн платформу, что отражается в растущих показателях нашего бизнеса».

«Онлайн ритейл является одной из индустрий, где важность цифровой трансформации ощущается наиболее остро. Именно мощные, быстрые и защищенные корпоративные ИТ-системы позволяют игрокам этого рынка превосходить конкурентов, - сказала Дарья Панферова, менеджер Cisco по работе с заказчиками. – Лидерские позиции Lamoda в России – доказательство эффективности решений Cisco для сферы ритейла. Наши коммутаторы, маршрутизаторы, точки доступа и ряд других продуктов позволили Lamoda создать сеть, которая не только помогает компании получать максимальную прибыль сегодня, но и является надежной платформой для дальнейшего развития сервисов и услуг».

В рамках проекта по созданию ИТ-инфраструктуры для Lamoda Group была построена корпоративная сеть с коммутаторами Nexus 9000 в ядре; беспроводная сеть в фулфилмент-центре на базе контроллеров Cisco WLC и точек доступа Cisco Aironet; беспроводная сеть в офисах на базе контроллеров Cisco Wireless LAN Controller (WLC) и точек доступа Cisco Aironet; ЦОД на базе коммутаторов Cisco Nexus серии 3000 и Cisco Catalyst с 1-гигабитным уровнем доступа и 10-гигабитной магистралью; ЦОД на базе коммутаторов Cisco Nexus серии 9000 и Cisco Nexus серии 3000 с 10-гигабитным уровнем доступа и 40-гигабитной магистралью.

В рамках проекта была осуществлена сегментация сети, внедрены межсетевые экраны Cisco, организованы удаленный доступ к корпоративной сети (VPN) с помощью решения Cisco AnyConnect Secure Mobility Client и масштабируемое защищенное подключение удаленных площадок на базе FlexVPN, а также обеспечена защита периметра сети с помощью межсетевых экранов Cisco FirePOWER.