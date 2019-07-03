Avaya названа лидером в области технологий для контакт-центров с ИИ

Avaya Holdings Corp. вошла в категорию лидеров среди поставщиков технологий для построения интеллектуальных контактных центров согласно отчету Aragon Research Globe 2019.

Согласно отчету The Aragon Research Globe for Intelligent Contact Center, 2019 за май 2019 г., подготовленному ведущим аналитиком Aragon Research Джимом Ланди (Jim Lundy) и его коллегой Самрой Анис (Samra Anees), Avaya обладает одной их крупнейших инсталлированных баз в части контакт-центров, предлагая частные, публичные и гибридные облачные сервисы, и не планирует останавливаться на достигнутом. С помощью экосистемы партнеров A.I.Connect клиенты могут получить новые возможности благодаря интеграции речевых технологий и искусственного интеллекта от ведущих вендоров.

«Гонка инноваций, в том числе в области технологий ИИ, свидетельствует о трансформации рынка контактных центров, — сказал Джим Ланди, CEO и ведущий аналитик Aragon Research. — Вендоры, которые, как и Avaya, внедрили ИИ в свои решения и комплексные платформы для контактных центров, создают потенциал для безупречного и интеллектуального обслуживания клиентов».

Благодаря Avaya IX Contact Center клиенты могут внедрять средства ИИ и автоматизации в речевые, цифровые и мобильные приложения, а также в приложения для контроля и оптимизации рабочей нагрузки операторов. Интеграция этих инструментов проходит плавно и с учетом контекста переписки с клиентом. В свою очередь, операторам контакт-центра необходимо предвосхищать ожидания своих клиентов. Имея перед глазами актуальную информацию по клиенту, они смогут превзойти его ожидания и работать существенно эффективнее.

Президент и главный исполнительный директор компании Avaya Джим Чирико (Jim Chirico) отметил: «Будучи лидером в сфере решений для контактных центров, Avaya реализует в своих решениях возможности ИИ, предоставляя реальную выгоду для своих клиентов, которая может выражаться в увеличении доходов или производительности. Факт признания Avaya лидером в сфере технологий для интеллектуальных контактных центров подчеркивает широкие возможности наших технологий ИИ и подтверждает эффективность инвестиций компании в данном направлении».

Aragon Research Globe — это инструмент оценки рынка, который графически отображает оценку компанией Aragon Research того или иного рынка и присутствующих на нем вендоров. Компания Aragon Research провела исследование среди крупнейших компаний в данной отрасли, проанализировав данные по трем направлениям: стратегия, производительность и охват. Вендоры, названные лидерами отрасли — это компании, у которых есть комплексные стратегии, соответствующие направленности отрасли и рыночному спросу, и которые эффективно реализуют эти стратегии.