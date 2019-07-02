«Техносерв» и Aquarius объявили о расширении сотрудничества

«Техносерв» и «Аквариус» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Интегратор планирует активно использовать в своих проектах разработки бренда Aquarius – серверные системы и системы хранения данных, широкий спектр клиентских устройств, а также специализированные ИТ-решения по информационной безопасности и отраслевые сервисы для здравоохранения и образования. Данное оборудование отвечает запросам заказчиков «Техносерва», среди которых крупные государственные структуры, финансовые организации, промышленные предприятия, операторы связи и компании других отраслей.

«Мы видим, что спрос на отечественные ИТ-решения на рынке растет. Российские вендоры предлагают все более совершенные продукты и сервисы. Благодаря государственным мерам поддержки, в том числе национальной программе «Цифровая экономика РФ», компании стали ориентироваться на продукты, разработанные и произведенные в России, – сказал Руслан Хайруллов, директор центра компетенций по вычислительным комплексам компании «Техносерв». – «Техносерв» планомерно наращивает технологическую экспертизу, развивая партнерские отношения не только с ведущими мировыми, но и российскими поставщиками. Такой подход позволяет нам предлагать заказчикам максимально эффективные решения».

«В 2019 году мы активизировали работу с партнерами. И мы рады, что к нашей сети присоединился «Техносерв», компания с сильной технологической экспертизой, многолетним опытом, знанием отраслевой специфики своих заказчиков и интересными проектами. Мы видим отличный потенциал развития наших отношений и взаимовыгодного сотрудничества, – сказал директор департамента по развитию партнёрского бизнеса «Аквариус» Павел Гундин. – Отмечу, что партнерство с нами позволяет не только следовать тренду импортозамещения, но и оперативно организовывать доработку и кастомизацию оборудования под потребности заказчика на нашем локальном производстве».