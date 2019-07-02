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DataLine запустила услугу «DevOps как сервис»

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DataLine объявила о запуске новой услуги «DevOps как сервис». DevOps-практики помогают компаниям наладить конвейер разработки, который сокращает время выхода обновлений и продуктов на рынок (Time-To-Market).

С помощью услуги «DevOps как сервис» заказчики смогут внедрить DevOps-практики с нуля или оптимизировать существующие процессы разработки.

Новая услуга будет востребована среди компаний, для которых важно быстро выпускать обновления бизнес-приложений. Это, в первую очередь, разработчики приложений и сервисов, банки, страховые компании, ритейл и телеком-провайдеры.

В рамках услуги «DevOps как сервис» под проект заказчика выделяется индивидуальный DevOps Coach с командой экспертов. Они проведут аудит проекта, определят методологию и сформируют подходящий конвейер разработки. Далее они обучат команду и помогут внедрить новые процессы. Под проект выделяется готовая инфраструктура в соответствии с выбранной методологией – на базе кластера Kubernetes в отказоустойчивом облаке DataLine с необходимым стеком CI/CD-приложений. После внедрения проект заказчика остается на технической и методологической поддержке специалистов DataLine.

Для услуги предоставляется детальный SLA, гарантирующий время реакции на инцидент в течение 15 минут и доступность инфраструктуры на уровне 99,95%.



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