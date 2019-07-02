Cashwagon внедрила ECM-систему DirectumRX

ECM-система для согласования договоров и заявок на оплату была внедрена в офисах компании Cashwagon в России и Сингапуре. Об этом CNews сообщили в компании Directum.

Сотрудники Cashwagon, по словам представителей Directum, отметили возможности системы для повышения прозрачности и оптимизации процессов согласования. Сейчас активно ведется работа по развитию системы и обсуждаются планы по подключению других операционных офисов к использованию DirectumRX.

Cashwagon — финтех-компания, занимающаяся разработкой и поддержанием собственной цифровой платформы. С помощью сайта и мобильного приложения платформа Cashwagon обеспечивает онлайн-доступ к различным финансовым продуктам для 80% жителей Индонезии, Шри-Ланки, Филиппин, Вьетнама, Малайзии, практически не имеющих доступа к банковским услугам.

Благодаря применению собственных разработок компания Cashwagon позволяет сделать финансовые продукты компаний-партнеров — кредиты, инвестиции и в скором будущем кредитные карты — доступными широкому кругу клиентов.

Компания Cashwagon взаимодействует с большим количеством клиентов и ежедневно заключает множество договоров. Внедрение DirectumRX позволило сотрудникам Cashwagon упорядочить процедуры работы с договорами и заявками: все документы согласуются по регламентам. Процесс стал более контролируемым, в системе легко отследить каждый этап; договоры и заявки на оплату хранятся в реестрах, их можно фильтровать и выгружать в разных разрезах: по дате, контрагенту, состоянию и другим параметрам; суммы договоров автоматически пересчитываются из местной валюты в доллары. Актуальная информация по курсу доллара подгружается в систему с сайта Openexchange.org; заявки на оплату быстро формируются и для удобства привязываются к договору — при согласовании ответственные обладают исчерпывающей информацией по сделке; в карточке договора доступны все банковские счета, нужный счет можно выбрать в выпадающем списке. Вся информация по счетам упорядоченно хранится в системе.

Обучение сотрудников Cashwagon работе в DirectumRX проходило в формате вебинаров с элементами практических заданий.

Всего в DirectumRX работают 43 пользователя. Система полностью переведена на английский язык.

В настоящее время компания Cashwagon планирует начать использование других возможностей DirectumRX, настроить интеграцию с учетной системой, а также тиражировать ECM-систему на остальные офисы.