«Системный софт» обеспечил «Расчетные решения» инструментами для управления проектами

«Системный софт» поставил НКО «Расчетные решения» стек ПО для автоматизации бизнес-процессов. В целях обеспечения НКО инструментами для управления проектами, специалисты «Системного софта» осуществили поставку программных продуктов Atlassian Jira, позволяющих сотрудникам эффективно работать в agile-командах.

В рамках реализации задачи в НКО также поставлен набор сторонних приложений, улучшающих функциональность и пользовательский опыт при работе с Jira. Среди них Automation for Jira – плагин, который выполняет JQL, обрабатывает результаты, добавляет комментарии к имеющимся заявкам и реагирует на различные события в Jira, что позволяет автоматизировать различные задачи. Аддон CUTE for Jira позволяет обновлять пользовательский интерфейс, в том числе с добавлением элементов корпоративного брендинга. Плагин Jira Misc Custom Fields показывает «скрытую» информацию о проблемах, благодаря ему можно заниматься вычислениями, от простых математических операций до сложных Groovy-скриптов.

«НКО "Расчетные решения" – известный в финансовой среде оператор межбанковской системы переводов и расчетов. Безусловно, чтобы удерживать высокие показатели и реализовывать сложные проекты, нужны современные технологии, тщательно подобранные инструменты, подходящие под особенности применяемой методологии и корпоративной культуры. Именно поэтому изначально заказчиком был выбран стек решений Jira», — отметил Павел Булдыменко, руководитель отдела развития продаж СМБ компании «Системный софт».

«Мы представляем собой технологическую компанию с банковской лицензией, которая реализует множество разнообразных проектов, создает высоконагруженные сервисы в платежной сфере. Разработка и внедрение подобных масштабных проектов происходит значительно результативнее с применением методологий Agile. Мы отлично знаем преимущества решений семейства Jira и активно используем поставленные “Системным софтом” программные продукты», – сказал Вячеслав Кашевский, руководитель направления развития информационных технологий НКО «Расчетные решения».

Небанковская кредитная организации «Расчетные решения» обеспечивает организацию переводов между клиентами крупных российских банков, прием переводов в розничных сетях, платежи в адрес поставщиков услуг. В настоящее время НКО «Расчетные решения» также выступает расчетным банком в нескольких проектах АО «Расчетные решения». Общество принимает и обрабатывает платежи в сфере ЖКХ, а также является оператором электронных денежных средств проектов «Стрелка», «Ладошки» и нескольких региональных проектов.