«Корус Консалтинг» внедрил чат-бота в НИПИГАЗ

ГК «Корус Консалтинг» создала решение для быстрой адаптации новых сотрудников НИПИГАЗа, входящего в состав СИБУРа. Решение «Корус | Адаптация» снижает нагрузку на специалистов отдела персонала и позволяет повысить вовлеченность сотрудников в корпоративную культуру.

НИПИГАЗ – ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками и строительством. Входит в состав СИБУРа, крупнейшей в России интегрированной нефтехимической компании. НИПИГАЗ участвует в таких проектах, как Амурский ГПЗ, «Запсибнефтехим», Московский НПЗ, Омский НПЗ, «Ямал-СПГ», «Арктик СПГ2» и других. Численность персонала превышает три тысячи человек.

Количество новых сотрудников постоянно растет, поэтому для компании было важно ускорить процесс адаптации и снизить трудозатраты HR-специалистов и функциональных руководителей. Для реализации этой масштабной задачи требовался современный технологичный инструмент, начать использовать который можно в кратчайшие сроки. После тщательного анализа представленных на рынке систем, выбор был сделан в пользу решения «Корус | Адаптация», которое помогает систематизировать и упростить работу с персоналом на испытательном сроке.

«Корус | Адаптация» включает в себя личный кабинет HR-специалиста и чат-бот, в котором новые сотрудники могут получать необходимую информацию о работе компании и в режиме реального времени общаться с представителями отдела персонала. В свою очередь HR-менеджеры формируют базу ответов на типовые вопросы, настраивают персонализированные сценарии адаптации, включающие отправку поручений, опросов, фото- и видеоматериалов. Помимо наглядного представления списка сотрудников в личном кабинете, система фиксирует переписку и уведомляет о получении новых сообщений.

«Формируя систему адаптации, мы стремимся к тому, чтобы она позволяла в короткие сроки выводить новых сотрудников на тот уровень производительности труда, который необходим крупной инжиниринговой компании. В перспективе мы планируем развивать систему и настроить несколько планов по адаптации, которые будут отличаться в зависимости от города, подразделения и должности», – отметила Екатерина Чумакова, руководитель направления «Управление персоналом и организационное развитие» НИПИГАЗа.

«Современные и удобные ИТ-системы, такие как корпоративный портал, социальные сети и чат-боты, решают множество проблем в адаптации персонала. Они не только повышают осведомлённость новых сотрудников о работе в компании, но и освобождают HR-менеджеров от рутины, высвобождая больше времени для выполнения других, более стратегических задач. Уверены, что «Корус | Адаптация» поможет новым специалистам НИПИГАЗа с комфортом общаться, оперативно получать нужную информацию и быстрее встраиваться в жизнь компании», – сказал Антон Бобров, руководитель направления «1С-Битрикс» департамента портальных решений ГК «Корус Консалтинг».