Integro Technologies прошла сертификацию TRACE

Integro Technologies прошла TRACErtification, всемирно признанную юридическую проверку должной осмотрительности, проводимую TRACE и основанную на самых высоких международных стандартах.

TRACE является крупнейшей в мире организацией по борьбе с взяточничеством и ведущим поставщиком решений для комплексной проверки сторонних поставщиков. Его членами и клиентами являются сотни международных компаний, расположенных по всему миру.

В рамках аудита Integro Technologies предоставила документы и выполнила ряд процедур в рамках процесса Due Diligence или юридической экспертизы TRACE. Успешное завершение TRACErtification означает, что Integro Technologies выполнила международно признанные процедуры должной осмотрительности и была готова к сотрудничеству в процессе проверки.

Это также демонстрирует приверженность компании коммерческой прозрачности, позволяя Integro Technologies выступать в качестве предварительно проверенного и ценного делового партнера для многонациональных компаний.