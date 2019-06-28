Заказчики RKIT теперь могут управлять бизнес-процессами с Алисой

Разработчики RKIT использовали технологии по распознаванию речи и подключили голосовой помощник «Алиса» к Docsvision. Он используется, в первую очередь, в системе «RKIT: Управление проектами» для быстрой выдачи поручений и ответов на задачи руководства. В дальнейшем голосовой помощник можно будет использовать во всех решениях RKIT, а также других системах управления на Docsvision.

Модуль интеграции с Алисой отвечает современным требованиям к мобильной работе. С помощью голосового помощника и веб-интерфейса, находясь вне офиса, руководитель может выдать поручение. Для этого достаточно надиктовать задачу, срок и исполнителей. Алиса преобразует речь в текст, система «RKIT: Управление проектами» формирует задачу и прикрепляет её к проекту. Сотрудники получают задание по электронной почте, в веб-интерфейсе или десктопной версии.

При помощи Алисы сотрудники могут прослушать свои задачи, поручения руководителя на сегодня, находясь, например, за рулём. А также продиктовать «Алисе» ответ на поручение: текстовый комментарий с указанием автора будет добавлен к задаче и доступен всем её участникам.

По прогнозам RKIT, модуль будет активно использоваться для организации тайм-менеджмента и оперативного управления в компаниях, где сотрудники и руководители часто работают за пределами офиса.

Сейчас специалисты RKIT обучают Алису новым навыкам. Голосовой помощник планируется использовать во всех решениях RKIT. Модуль также совместим с другими стандартными и кастомизированными системами на Docsvision.