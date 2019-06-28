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«Террасофт» приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online

Интеграция Бизнес-приложения

Компания «Террасофт», лидер на рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, приглашает на самое ожидаемое онлайн-событие года — презентацию абсолютно нового бесплатного продукта bpm’online studio free, который изменит подход к построению и описанию бизнес-процессов организации.

Видеорепортаж с участием управляющих партнеров и продуктовых лидеров «Террасофт» состоится 4 июля в 10:00 (МСК). Присоединяйтесь — это отличная возможность узнать о технологических новинках, а также планах по развитию платформы и продуктов bpm’online!

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Террасофт приглашает на онлайн-презентацию нового бесплатного продукта в линейке bpm’online

Ключевые цели онлайн-презентации:

  • Разрушить миф, что разработка корпоративного программного обеспечения — это сложно, долго и дорого.
  • Предложить инструмент, который поможет наладить тесное сотрудничество бизнеса и ИТ.
  • Познакомить с новейшими технологиями, которые изменят подход к описанию, регламентированию и автоматизации бизнес-процессов организации.
  • Расширить круг единомышленников, которым интересны современные BPM-инструменты, а также технологии low-code и no-code как основа и ключевой драйвер ускорения бизнеса.


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Участники первыми получат доступ к bpm’online studio free — бесплатному продукту, релиз которого состоится в день презентации. Не пропустите!


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