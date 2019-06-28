«СКБ контур» выпустил сервис для заказчиков госзакупок

«СКБ контур» выпустил сервис для заказчиков госзакупок. «Контур.снаб» — сервис для сопровождения заказчиков по 44-ФЗ. Он помогает государственным организациям готовить документацию и рассчитывать сроки проведения каждого этапа торгов.

Госзаказчики обязаны проводить закупку, соблюдая требования 44-ФЗ. Иначе участники торгов подадут на них жалобу в ФАС, рассмотрение которой может закончиться штрафом. Такие жалобы за последний год подали на половину госзаказчиков России (более 70 тыс. организаций). При этом у 2,1 тыс. заказчиков жалоба поступала на каждую десятую закупку.

«Контур.снаб» поможет организовать торги и выполнить требования 44-ФЗ. С помощью сервиса можно найти код товара или услуги из общероссийского классификатора продукции (ОКПД-2) и каталога товаров, работ, услуг (КТРУ), а также увидеть последние завершенные торги с этим товаром. Кроме того, сервис автоматически рассчитывает даты для проведения всех этапов закупки.

«Мы понимаем, как непросто организовать снабжение в бюджетной организации. Нужно иметь крепкие нервы, хорошие организаторские способности и быть готовым к штрафам даже за небольшие ошибки при проведении закупки. С "Контур.снабом" проводить торги легче — часть работы можно автоматизировать. Пока сервис работает в тестовом режиме и закрывает только базовые потребности заказчиков. Но мы хотим уже сейчас помогать специалистам по закупкам», — отметил руководитель проекта Александр Ведерников.

В дальнейшем «Контур.снаб» будет сопровождать госзаказчиков на основных этапах организации торгов. В том числе поможет рассчитать начальную максимальную цену контракта (НМЦК) на основе анализа рынка, отследить изменения законодательства о госзакупках, подготовить документацию с помощью шаблонов и отправить ее в Единую информационную систему закупок (ЕИС).