Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

«СКБ контур» выпустил сервис для заказчиков госзакупок

Бизнес Тендеры Интернет Веб-сервисы Интеграция Бизнес-приложения

«СКБ контур» выпустил сервис для заказчиков госзакупок. «Контур.снаб» — сервис для сопровождения заказчиков по 44-ФЗ. Он помогает государственным организациям готовить документацию и рассчитывать сроки проведения каждого этапа торгов.

Госзаказчики обязаны проводить закупку, соблюдая требования 44-ФЗ. Иначе участники торгов подадут на них жалобу в ФАС, рассмотрение которой может закончиться штрафом. Такие жалобы за последний год подали на половину госзаказчиков России (более 70 тыс. организаций). При этом у 2,1 тыс. заказчиков жалоба поступала на каждую десятую закупку.

«Контур.снаб» поможет организовать торги и выполнить требования 44-ФЗ. С помощью сервиса можно найти код товара или услуги из общероссийского классификатора продукции (ОКПД-2) и каталога товаров, работ, услуг (КТРУ), а также увидеть последние завершенные торги с этим товаром. Кроме того, сервис автоматически рассчитывает даты для проведения всех этапов закупки.

«Мы понимаем, как непросто организовать снабжение в бюджетной организации. Нужно иметь крепкие нервы, хорошие организаторские способности и быть готовым к штрафам даже за небольшие ошибки при проведении закупки. С "Контур.снабом" проводить торги легче — часть работы можно автоматизировать. Пока сервис работает в тестовом режиме и закрывает только базовые потребности заказчиков. Но мы хотим уже сейчас помогать специалистам по закупкам», — отметил руководитель проекта Александр Ведерников.

В дальнейшем «Контур.снаб» будет сопровождать госзаказчиков на основных этапах организации торгов. В том числе поможет рассчитать начальную максимальную цену контракта (НМЦК) на основе анализа рынка, отследить изменения законодательства о госзакупках, подготовить документацию с помощью шаблонов и отправить ее в Единую информационную систему закупок (ЕИС).

Другие материалы рубрики

Правительство одобрило основу электронных паспортов — цифровой профиль россиян

«Ланит» чудом получил крупный ИТ-подряд «Почты России», но потерял 5 млн из-за технической ошибки

«Микрон» скатился в рекордные за 10 лет многомиллиардные убытки

Как пользователям ERP защититься от разорительных планов SAP и Oracle

«1С» переводят на английский, чтобы иностранцам было удобнее программировать

ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Стратегия месяца

Мы отказываемся от лоскутной автоматизации

Валерий Дьяченко

ИТ-директор «Мечела»

Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры Как малый бизнес переживает кассовую реформу. Первые итоги Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии