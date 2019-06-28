«Ред софт» откроет центр разработки в Сколково

«Ред софт» и фонд «Сколково» подписали соглашение о партнерстве. Сотрудничество между разработчиком и фондом будет развиваться в нескольких плоскостях.

«Ред софт» откроет центр разработки на территории Сколково и получит статус резидента, что поспособствует развитию исследований, разработок и коммерциализации их результатов. Кроме того, «Ред софт» будет регулярно принимать участие в организуемых фондом научных и технологических конференциях. Соглашение также предусматривает ведение единой медиа-политики в отношении деятельности разработчика на территории Сколково.

«Стать частью такого мощного и креативного сообщества как "Сколково" – особая привилегия и важный этап в развитии "Ред софт". Это, однозначно, простимулирует потенциал наших разработчиков, что отразится на конечных результатах. У нас большие планы и много идей, которые мы обязательно осуществим при поддержке фонда», – сказал Максим Анисимов, генеральный директор «Ред софт».

«Ред софт» – российский поставщик решений и услуг в области информационных технологий. Компания создает и осуществляет комплексные проекты в области хранения и управления данными на основе собственной линейки общесистемных продуктов (операционная система «Ред ОС», система управления базами данных «Ред база данных», платформа разработки прикладных решений «Ред платформа документооборота», система распознавания лиц Gembaface).

Среди проектов «Ред софт» как крупные ведомственные информационные системы (АИС ФССП России), так и широко тиражируемые компактные решения по работе со СМЭВ («Редшлюз»). Продукты компании входят в Единый реестр программ для ЭВМ и баз данных и соответствуют современным требованиям безопасности, что допускает их использование в рамках программы правительства по импортозамещению.