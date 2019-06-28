Лайфхак
Как найти нишу, которую займет компания в цифровом мире
Интеграция
Лайфхак цифровизации: примите на работу чат-ботов
Инфраструктура
Почему нужно отслеживать новые технологии

Спецпроекты

GMCS и «Босс» создали HR-консорциум

Интеграция Бизнес-приложения

GMCS и «Босс. Кадровые системы», разработчик и правообладатель системы управления персоналом «Босс-кадровик», входящий в группу компаний «Аплана», объявили о создании технологического HR-консорциума.

Обладая многолетней экспертизой и широкой географией проектов консорциум призван обеспечить диалог рынка и профессионального сообщества, объединить знания и опыт для выведения на рынок и непрерывного развития новой технологической платформы в области HR.

Приоритетными направлениями деятельности консорциума являются наиболее актуальные сферы управления кадрами в эпоху цифровой экономики: рекрутинг, адаптация, обучение и развитие, управление талантами и кадровым резервом, компенсациями и льготами, управление расходами на персонал, HR-аналитика для поддержки процесса принятий решений. В зоне пристального внимания консорциума – усиление вовлеченности персонала за счет цифровизации рабочего пространства, включающей в себя взаимодействие с помощью личных кабинетов, мобильных приложений, чат-ботов и других интерактивных каналов.

Евгений Кучик, генеральный директор «Босс. Кадровые системы», отметил: «В эпоху Digital HR перед ИТ стоят задачи создания качественно новой информационной среды. Мы работаем на рынке автоматизации управления человеческими ресурсами более 25 лет и понимаем, что бизнесу сейчас необходима современная информационно-коммуникационная среда для персонала, реализующая концепцию Digital Workspace. Но важно, что вся эта среда требует централизованной поддержки и управления со стороны ядра головной HRM-системы предприятия. Опираясь на заложенные в нее правила организации, она должна дирижировать процессами, маршрутизируя и контролируя их. Именно эту парадигму мы развиваем в нашем продукте. Вместе с GMCS, одним из наших первых и ведущих бизнес-партнеров, мы задумали консорциум для практической реализации HCM-платформы нового поколения, соединяющей в себе интеллектуальное ядро и современную программную периферию массового пользователя – непосредственного участника HR-процессов».

Представители рынка, разработчики ИТ-решений и эксперты в области HR приглашаются к диалогу для консолидации потребностей, выработке стандартов, формирования и обеспечения доступа к экосистеме цифровых HR-решений. Консорциум декларирует открытость как состава участников, так и состава решений в рамках платформы, которые взаимодействуют с единым ядром хранения данных. Поэтому консорциум получил созвучное его миссии название – «HR-диалог»

Екатерина Воропаева, президент GMCS, прокомментировала: «У нас многолетняя практика партнерства, большое количество успешных проектов, выполненных с использованием системы "Босс-кадровик" и различного окружения. С созданием консорциума мы вступили в новый этап развития – открытая HR-платформа может развиваться быстрее любой другой системы за счет привлечения лучших идей и решений с рынка. Объединив компетенции и опыт, мы хотим предложить рынку гибкие подходы, услуги и решения в области интеллектуальной автоматизации HR. Области приложения силы: использование предиктивной аналитики, постоянная оптимизация процессов, единый интерфейс для множества приложений, применение OpenStack и цифровых помощников».

Российский рынок демонстрирует неоднородную зрелость с точки зрения автоматизации процессов управления персоналом. Многие крупные компании прошли стадию фрагментированной и зрелой автоматизации HR-процессов, готовы или уже делают шаги в сторону интеллектуальной автоматизации (концепция HR Tech 4.0). HR становится стратегическим партнером, который помогает компании достигать целей, поддерживать на нужном уровне базовые KPI, быстро и гармонично развиваться. В сложном технологическом ландшафте требуются платформенные инновации, дающие новый уровень сквозной интеграции, как внутри HCM-платформы, так и вокруг нее.

«Босс-кадровик» – российская система класса HRM&Payroll, поддерживает учетно-регистрационные и процессно-ориентированные модели использования, обладает мощным расчетным ядром. Наиболее крупные внедрения системы выполнены в холдинговых и сетевых компаниях различных отраслей, таких как: «Лукойл», «Сибур», «Алроса», «Фосагро», «Росгосстрах», «Швабе», «О’кей», «Сервье» и других.

Другие материалы рубрики

Правительство одобрило основу электронных паспортов — цифровой профиль россиян

«Ланит» чудом получил крупный ИТ-подряд «Почты России», но потерял 5 млн из-за технической ошибки

«Микрон» скатился в рекордные за 10 лет многомиллиардные убытки

Как пользователям ERP защититься от разорительных планов SAP и Oracle

«1С» переводят на английский, чтобы иностранцам было удобнее программировать

ВТБ покупает у своей «дочки» российские серверы Yadro на 430 миллионов
Взгляд месяца

Государство должно получать данные напрямую из информсистем компаний

Савва Шипов

Замминистра Минэкономразвития

Профиль месяца

Нужно ли локализовывать иностранное ПО

Александр Шохин

президент Российского союза промышленников и предпринимателей

Тройственный союз: для цифровой трансформации нужны надежные партнеры Как малый бизнес переживает кассовую реформу. Первые итоги Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии