GMCS и «Босс» создали HR-консорциум

GMCS и «Босс. Кадровые системы», разработчик и правообладатель системы управления персоналом «Босс-кадровик», входящий в группу компаний «Аплана», объявили о создании технологического HR-консорциума.

Обладая многолетней экспертизой и широкой географией проектов консорциум призван обеспечить диалог рынка и профессионального сообщества, объединить знания и опыт для выведения на рынок и непрерывного развития новой технологической платформы в области HR.

Приоритетными направлениями деятельности консорциума являются наиболее актуальные сферы управления кадрами в эпоху цифровой экономики: рекрутинг, адаптация, обучение и развитие, управление талантами и кадровым резервом, компенсациями и льготами, управление расходами на персонал, HR-аналитика для поддержки процесса принятий решений. В зоне пристального внимания консорциума – усиление вовлеченности персонала за счет цифровизации рабочего пространства, включающей в себя взаимодействие с помощью личных кабинетов, мобильных приложений, чат-ботов и других интерактивных каналов.

Евгений Кучик, генеральный директор «Босс. Кадровые системы», отметил: «В эпоху Digital HR перед ИТ стоят задачи создания качественно новой информационной среды. Мы работаем на рынке автоматизации управления человеческими ресурсами более 25 лет и понимаем, что бизнесу сейчас необходима современная информационно-коммуникационная среда для персонала, реализующая концепцию Digital Workspace. Но важно, что вся эта среда требует централизованной поддержки и управления со стороны ядра головной HRM-системы предприятия. Опираясь на заложенные в нее правила организации, она должна дирижировать процессами, маршрутизируя и контролируя их. Именно эту парадигму мы развиваем в нашем продукте. Вместе с GMCS, одним из наших первых и ведущих бизнес-партнеров, мы задумали консорциум для практической реализации HCM-платформы нового поколения, соединяющей в себе интеллектуальное ядро и современную программную периферию массового пользователя – непосредственного участника HR-процессов».

Представители рынка, разработчики ИТ-решений и эксперты в области HR приглашаются к диалогу для консолидации потребностей, выработке стандартов, формирования и обеспечения доступа к экосистеме цифровых HR-решений. Консорциум декларирует открытость как состава участников, так и состава решений в рамках платформы, которые взаимодействуют с единым ядром хранения данных. Поэтому консорциум получил созвучное его миссии название – «HR-диалог»

Екатерина Воропаева, президент GMCS, прокомментировала: «У нас многолетняя практика партнерства, большое количество успешных проектов, выполненных с использованием системы "Босс-кадровик" и различного окружения. С созданием консорциума мы вступили в новый этап развития – открытая HR-платформа может развиваться быстрее любой другой системы за счет привлечения лучших идей и решений с рынка. Объединив компетенции и опыт, мы хотим предложить рынку гибкие подходы, услуги и решения в области интеллектуальной автоматизации HR. Области приложения силы: использование предиктивной аналитики, постоянная оптимизация процессов, единый интерфейс для множества приложений, применение OpenStack и цифровых помощников».

Российский рынок демонстрирует неоднородную зрелость с точки зрения автоматизации процессов управления персоналом. Многие крупные компании прошли стадию фрагментированной и зрелой автоматизации HR-процессов, готовы или уже делают шаги в сторону интеллектуальной автоматизации (концепция HR Tech 4.0). HR становится стратегическим партнером, который помогает компании достигать целей, поддерживать на нужном уровне базовые KPI, быстро и гармонично развиваться. В сложном технологическом ландшафте требуются платформенные инновации, дающие новый уровень сквозной интеграции, как внутри HCM-платформы, так и вокруг нее.

«Босс-кадровик» – российская система класса HRM&Payroll, поддерживает учетно-регистрационные и процессно-ориентированные модели использования, обладает мощным расчетным ядром. Наиболее крупные внедрения системы выполнены в холдинговых и сетевых компаниях различных отраслей, таких как: «Лукойл», «Сибур», «Алроса», «Фосагро», «Росгосстрах», «Швабе», «О’кей», «Сервье» и других.