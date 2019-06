Aruba представила линейку точек доступа Wi-Fi для малого бизнеса

Aruba представила Aruba Instant On, новую линейку беспроводных решений для текущих и будущих потребностей малого бизнеса. В линейку Instant On первоначально войдут точки доступа Wi-Fi (AP) для помещений и улицы, обеспечивающие высокоскоростную беспроводную связь.

Из-за повсеместного распространения мобильных устройств, все более широкого использования облачных приложений и необходимости в бесперебойной работе Wi-Fi на уровне крупных компаний — малые предприятия пересматривают требования к своим сетям, чтобы сохранить конкурентоспособность. Малому бизнесу необходимо обслуживать растущие запросы пользователей, которые нуждаются в безопасной, постоянно доступной связи, и находить компромисс между желанием следовать важнейшим технологическим изменениям и трендам и ограниченностью ресурсов ИТ. По данным IDC, к 2023 г. цифровая трансформация станет ключевым элементом ИТ-стратегий двух третей малых и средних компаний. Поскольку «... повышенный интерес к цифровой трансформации сопровождается ростом требований к коммуникационной инфраструктуре таких компаний, включая беспроводные сети LAN», потребность в специализированных решениях Wi-Fi, которые обеспечат бесперебойную беспроводную связь и при этом будут просты в управлении и масштабировании с учетом потребностей бизнеса, очевидна.

Основа Instant On — передовая технология Aruba 802.11ac Wave 2. С этой линейкой малые предприятия получат Wi-Fi корпоративного класса в формате простых в настройке и эксплуатации решений, которые можно масштабировать по мере роста бизнеса. В решении Instant On также предлагается: мобильное приложение для настройки и управления; два режима управления: через мобильное приложение Instant On или облачный интернет-портал; функции безопасности, включая поддержку самых современных протоколов аутентификации WPA2/WPA3; технология Smart Mesh для простого расширения сети за счет подключения зон, к которым трудно проложить кабели; варианты монтажа на потолок, на стену или рабочий стол, которые подойдут для самых разных условий работы малого бизнеса.

«Выбирая место проведения досуга, гостиницу, кафе или рабочего пространства, посетители обращают особое внимание на качество и безопасность подключений Wi-Fi, так как возможность всегда оставаться на связи является важной частью их опыта, — отметил Зюс Керравала (Zeus Kerravala), основатель и главный аналитик ZK Research. — С Aruba Instant On небольшие организации смогут легко и быстро внедрить беспроводное решение с возможностью удаленного управления с любого мобильного устройства. Администрирование могут осуществлять даже те люди, которые не очень разбираются в технологиях».

«Практичные владельцы малого бизнеса хорошо понимают, что для сохранения конкурентоспособности на современном перенасыщенном рынке им важно обеспечить сотрудников, клиентов и гостей бесперебойной и защищенной беспроводной связью, — сказал Норм Лиллис (Norm Lillis), вице-президент по работе с малыми компаниями в CDW. — Воспользовавшись возможностями платформы Aruba Instant On и опытом CDW, наши заказчики из числа таких небольших компаний смогут лучше удовлетворять растущие потребности своего бизнеса».

Поставки первой партии точек доступа Aruba Instant On начнутся во второй половине 2019 г.