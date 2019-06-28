«АйТи Бизнес Проект» представила корпоративный мессенджер ROOM

«АйТи Бизнес Проект» объявил о выпуске новой уникальной платформы для создания корпоративной системы обмена сообщениями. Производители обещают, что новый продукт гарантирует полную конфиденциальность передачи данных.

Первая российская платформа по созданию корпоративного обмена данными была представлена в Сингапуре 27 июня 2019 года на мировом форуме Innovfest Unbound. Разработчики ROOM выступили партнерами форума, инновационная платформа вызвала шквал вопросов, а также предложений со стороны азиатских компаний.

Корпоративная система ROOM защищена патентом и прошла ряд тестирований на устойчивость ко взломам, коммуникации осуществляются без использования центрального сервера и хранения истории сообщений.

Режимы защищенной переписки с функциями контроля снятия экранных копий и блокировки записи экрана.

Уникальное решение «Револьвер-шифровальщик» - постоянная смена типов шифрования при отправке сообщений.

Система имеет схожие по функционалу инструменты, с уже известными мессенджерами, например, функцию отключения хранения истории сообщений, но в данному случае администратор может отключить хранение на сервере сообщений для определенных категорий людей.

Система доступна только для лиц, которым предоставляет доступ администратор и защита данных обеспечивается внутренними корпоративными регламентами.

Для создания собственного сервера обмена сообщениями требуется всего несколько минут, создав собственное безопасное информационное пространство, под вашим полным контролем.

Разработчики и пользователи мессенджеров понимают сложность проблемы сохранения конфиденциальности данных в Интернете. Утечки информации, вирусы, спам и нежелательный контент — это то, с чем ассоциируются мессенджеры. Вопрос закрытого доступа к личной информации актуален как никогда, владельцы бизнесов, корпорация несут серьезные информационные и как следствие финансовые потери, решение проблемы заявлено российскими разработчиками на мировом уровне.

Задача сохранения конфиденциальности информации в интернете является одним из значимых и широко обсуждаемым среди мировой общественности, именно поэтому инновационная платформа, разработанная российскими IT-инженерами, была впервые представлена в Сингапуре. Форум Innovfest Unbound является якорным событием Smart Nation Innovations, недельной серии мероприятий, которые демонстрируют самые инновационные разработки в Азии. Разработчики предполагают презентацию системы и дальнейшее ее активное развитие и на российском рынке.