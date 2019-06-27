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Orange Business Services запустил услугу по оценке эффективности работы пользовательских устройств и корпоративных приложений

Интеграция Инфраструктура Аутсорсинг

Международный сервис-провайдер Orange Business Services объявил о запуске услугу по оценке эффективности работы пользовательских устройств и корпоративных приложений независимо от способа их развертывания – как в облаке, так и в частных дата-центрах. Решение предназначено для помощи в оптимизации затрат на модернизацию инфраструктуры корпоративных приложений при внедрении инновационных решений, таких как SD-WAN или полномасштабной миграции в облако.

В основе решения лежит продукт Steelcentral Aternity компании Riverbed, позволяющий измерить скорость работы любого корпоративного приложения на любых устройствах конечных пользователей в глобальной ИТ-инфраструктуре любого уровня сложности. Технология впервые доступна для заказчиков из любой страны мира в качестве управляемой услуги.

Благодаря мониторингу устройств конечных пользователей ИТ-отделы могут точно и быстро определить источник проблемы и связана ли она с некорректной работой самого устройства, с инфраструктурой приложения или с задержками на сети. Более того, решение позволяет идентифицировать потенциальные проблемы работы приложений до того, как пользователи их заметят. Таким образом, ИТ-отделы могут предпринимать упреждающие шаги для устранения проблем в устройствах, приложениях или на инфраструктуре, что сокращает количество обращений в службу поддержки и улучшает восприятие надежности ИТ-инструментов сотрудниками компаний-заказчиков.

Одним из международных клиентов, воспользовавшихся услугой в процессе масштабной модернизации ПО, стала международная юридическая фирма Simmons & Simmons.

«Услуга Visibility-as-a-Service от Orange Business Services сыграла важную роль в процессе перевода всех компьютеров наших юристов на Windows 10. Благодаря ей мы получили четкое представление о производительности парка компьютеров на уровне пользователей и сумели выявить проблемы, которые могли бы помешать миграции. Предприняв необходимые подготовительные шаги, мы смогли развернуть Windows 10 в масштабах всей компании без перерывов и простоев. Для нас, как для крупной международной юридической фирмы, это очень важно, поскольку наши сотрудники должны иметь возможность работать в любое время», — сказал Росс Джереми, руководитель отдела организации современных рабочих мест Simmons & Simmons.

Услуга Visibility-as-a-Service поддерживает мониторинг устройств на всех основных современных операционных системах, как настольных, так и мобильных, а собираемые данные по выбору заказчика хранятся в публичном или частном облаке. Она также позволяет легко оптимизировать ИТ-инфраструктуру, обнаруживая даже то, как влияют на работу приложений любые изменения, даже столь незначительные, как, например, установка нового программного патча.

«Будучи международным сервис-провайдером, Orange Business Services располагает всеми возможностями для реализации крупных трансформационных проектов наших клиентов и интеграции управляемых услуг, таких как Riverbed Steelcentral Aternity Service, органично дополнившее наше портфолио коммуникационных решений и позволившее нам предложить нашим клиентам наиболее оптимальные возможности для модернизации бизнеса. Комплексный подход к оценке производительности приложений играет неоценимую роль не только в части управления изменениями в рамках отдельных проектов, но и на протяжении всего цикла нашей работы с клиентами», — сказал Пьер-Луи Бьяджи (Pierre-Louis Biaggi), вице-президент Orange Business Services по вопросам сетевых технологий.

«Сегодня компании находятся на разных стадиях цифровой трансформации, поскольку испытывают все возрастающее давление, связанное с необходимостью своевременного предоставления своим клиентам более актуальных цифровых услуг, — сказал Энди Элдер, директор по продажам компании Riverbed. — Благодаря интеграции технологии Riverbed в управляемые решения Orange Business Service наши компании совместно могут быстро выводить на рынок новые услуги, отвечая на меняющиеся потребности, связанные с работой приложений и сетей. Riverbed обладает поистине уникальным для отрасли умением измерять и контролировать производительность приложений и цифровое взаимодействие с пользователями, а также проактивно ускорять работу SaaS-решений и облачных приложений независимо от местоположения».

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