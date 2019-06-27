Исследование: основной тренд рынка больших данных – анализ новых источников

IDC совместно с Hitachi Vantara провела исследование «Аналитика больших данных как инструмент бизнес-инноваций». По данным исследования, более 90% участников опроса сталкиваются с задачей анализа больших данных, при этом задача анализа новых источников встает перед IT-отделом как минимум раз в месяц (27%), а в некоторых случаях – несколько раз в месяц (32%).

Анализ информации из новых источников необходим вследствие потребности бизнеса улучшать существующие процессы и выводить на рынок новые товары и услуги. Большое количество информации содержится в неструктурированном виде и это задача, которую компании частично научились решать – например, проводить анализ социальных сетей или видеопотоков с камер.

При этом количество анализируемой информации будет только увеличиваться – взрывной рост объемов данных уже отмечают 78% из числа опрошенных. «Основным источником роста как структурированных, так и неструктурированных данных является сама компания, - отмечает Алексей Никифоров, технический директор Hitachi Vantara. – Это внутренняя переписка, в том числе с партнерами, оцифровка документов, работа таких систем, как ERP, CRM, SCM, HR, ECM. Для промышленных предприятий актуален сбор данных с различных датчиков и устройств».

Для большинства респондентов (45%) актуальна задача дополнения транзакционных данных другими источниками информации. Интеграция данных транзакционных систем и неструктурированного контента позволяет получить более точную информацию о бизнес-процессах, клиентах, продуктах и услугах. Анализ дополнительной̆ информации крайне важен для учета рыночных рисков, анализа конкурентов и обмена разнородной̆ информацией̆ в экосистеме партнеров и заказчиков. Для эффективного анализа данных необходимо объединить источники и представить их на единой платформе пользователям, которые будут извлекать из них ценную информацию. Единая платформа должна позволять значительно сократить время на подготовку данных к анализу, давать аналитикам данных возможность работать с готовыми наборами данных (datasets), обеспечивать рост пользователей аналитических решений в компании. Благодаря наличию такой платформы должно улучшиться взаимодействие между различными подразделениями внутри компании и с партнерами за счет доступа к единому набору данных. Вследствие роста цифрового взаимодействия стоит ожидать и ускорение цифровой трансформации компании.

Большинство респондентов опроса отметили необходимость единого доступа к информации, которую можно использовать для внутренних и внешних аналитических задач. Существующие на рынке решения позволяют добавлять новые источники информации, но 93,1% компаний отмечают, что не могут подключать новые источники без привлечения ИТ–специалистов. Существующая архитектура решений требует частичного привлечения ИТ-специалистов в 57% компаний; значительного – в 34% компаний. При этом в 2% компаний действующая на данный момент архитектура решений в принципе не позволяет подключать новые источники информации.

«Компания сохраняет свое место на рынке и повышает конкурентоспособность, когда она быстро реагирует на рыночные изменения. В современных условиях это возможно, если компания обладает знаниями, которые содержит в себе информацию, релевантную для ее деятельности. Правильная постановка бизнес-задачи по анализу данных, безусловно, ключевая составляющая процесса аналитики больших данных, но нельзя сбрасывать со счетов и необходимость простой и быстрой технической реализации этой задачи, – сказала Елена Семеновская, директор по исследованиям IDC в России и СНГ. – Возможность подключения новых источников анализируемой информации без помощи ИТ-специалистов сделает процесс анализа данных более эффективным и простым для растущего числа сотрудников, работа которых включает обработку информационного потока».

В ходе исследования были опрошены крупнейшие организации, штатная численность сотрудников в которых составляет 500 и более человек. В опросе приняли участие руководители ИТ-департаментов, представители бизнес-подразделений и специалисты по работе с данными.