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Abbyy представила Mobile Capture для работы с документами на смартфоне

Интеграция Бизнес-приложения

Abbyy представила Mobile Capture – новый инструментарий для разработчиков приложений, который объединил в себе лучшие технологии Abbyy для распознавания и ввода данных с мобильных устройств. Благодаря Abbyy Mobile Capture клиенты банков, транспортных компаний, телеком-операторов и других сервисов смогут в несколько кликов регистрироваться в приложениях и оплачивать покупки и с помощью смартфона.

С Abbyy Mobile Capture пользователь приложения может быстро распознать данные на фото документа, из ранее сохраненного снимка или в реальном времени при наведении камеры смартфона. В мобильном банке, каршеринге, сервисах для покупки авиа- и железнодорожных билетов и других приложениях для самообслуживания данные можно распознавать на самом устройстве и не отправлять на внешний сервер, чтобы снизить риск их утечки. Сотрудники также могут загружать фото документов из корпоративных мобильных приложений во внутренние системы. Это позволит упростить работу выездных менеджеров с клиентами, HR-отделу - ускорить оформление отчетов о командировке, и решать другие задачи.

«Сегодня смартфон - неотъемлемая часть жизни каждого из нас. Как в России, так и в других странах люди предпочитают решать почти все вопросы с помощью него: будь то заказ и покупка товаров, оформление билетов на поезд и самолет или регистрация в сети телеком-оператора. Наш новый продукт поможет компаниям упростить обслуживание своих клиентов, а самих клиентов и сотрудников избавит от необходимости вводить данные вручную», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия.

Ключевые возможности Abbyy Mobile Capture.

Автоматический захват документа в момент, когда изображение на смартфоне будет наиболее четким. Готовый графический интерфейс для функции автозахвата, который позволит сэкономить время на разработку приложения.

Возможность извлекать данные любым способом: из фотографий и в реальном времени. Для этого достаточно навести камеру на документ или объект, чтобы мгновенно распознать текст. Готовые шаблоны для распознавания 160 различных видов документов, в том числе паспортов разных стран, ИНН, СНИЛС, визиток, банковских карт и других.

Доступны 63 языка для распознавания, включая китайский, японский и корейский.

«Компания GoldenSIM разработала приложение ID.Abonent, которое позволяет пользователям удаленно подключать услуги операторов связи. Мобильные технологии Abbyy в реальном времени определяют тип документа, извлекают данные и отправляют их на проверку. Регистрация SIM-карты занимает всего несколько минут. Сервисом уже пользуются несколько крупных телеком-компаний», – отметил Равиль Карасов, генеральный директор GoldenSIM.

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