Подтверждена совместимость актуальных версий СЭД «Тезис» и ОС семейства «Альт»

«Хоулмонт» сообщил об успешном завершении испытаний работы СЭД «Тезис» версии 4.3 в операционных системах семейства «Альт» производства «Базальт СПО». По итогам выпущен сертификат о совместимости продуктов.

Серверная часть СЭД «Тезис» протестирована в серверных ОС семейства «Альт» («Альт сервер 8», «Альт 8 СП»), клиентская часть — в решениях для пользовательских компьютеров, заточенных под специфику работы предприятий и образовательных учреждений («Альт рабочая станция К 8», «Альт рабочая станция 8», «Альт образование 8»).

«Хоулмонт» несколько лет сотрудничает с «Базальт СПО», в рамках технологического партнерства проходит проверка совместимости продуктов. Результаты испытаний подтверждают, что решения функционируют без ошибок, пользователям гарантирована высокая скорость работы, производительность и отказоустойчивость, отмечают в компании.

ОС семейства «Альт» — российская альтернатива Windows. Совместимость решений «Базальт СПО» и СЭД «Тезис» позволяет организовать ИТ-экосистему любой организации в соответствии с политикой импортозамещения, а не ограничиваться приобретением отдельных отечественных продуктов. В последние несколько лет этот вопрос становится все более актуальным не только для государственного сектора, но и для бизнеса.

СЭД «Тезис» с первого дня ее существования — кроссплатформенная система, которая поддерживает различные ОС (Windows, решения на базе Linux и Unix), серверное ПО, СУБД (Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL), что позволяет что СЭД вписываться в любую действующую ИТ-экосистему. В будущем заказчик также будет свободен в выборе технологий. При желании он сможет, к примеру, перейти с Windows на российскую ОС на основе Linux, и со стороны СЭД для этого не будет никаких ограничений.