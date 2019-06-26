Партнерство с Visiology расширит аналитическую экспертизу «ФОРС»

«ФОРС-Центр разработки» (ГК «ФОРС») и Visiology (ГК Polymedia) объявили о заключении соглашения о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает объединение усилий по созданию и продвижению решений на базе аналитической платформы Visiology за счет совместных проектов в сфере цифровизации государственного и корпоративного управления, где «ФОРС» традиционно имеет сильные компетенции.

«ФОРС» как интегратор будет использовать аналитический инструментарий Visiology в своих продуктах для оперативного и эффективного решения задач заказчиков, предоставляя при этом услуги от бизнес-консалтинга до технической поддержки пользователей. Партнерство с Visiology предоставит возможность существующим и потенциальным клиентам «ФОРС» использовать лучшие практики для анализа и управления данными.

«Мы ставим перед собой задачу расширения линейки наших аналитических решений за счет надежного российского продукта, возможности которого не уступали бы системам западных поставщиков того же класса. На российском BI-рынке Visiology – одна из лидирующих аналитических платформ. Она обладает рядом важных для нас и наших заказчиков преимуществ, среди которых использование современных технологических инструментов, обширные возможности визуализации и высокая степень масштабируемости по отношению к различным задачам, - подчеркивает Евгений Ефименко, коммерческий директор компании «ФОРС-Центр разработки».

«Партнерство с ФОРС - это стратегический шаг для обеих наших компаний. Оно поможет совместно реализовать ряд новых крупных проектов в сфере государственного и корпоративного управления. В портфеле решений ФОРС – продукты только от лидеров ИТ-индустрии, и высокая оценка нашей аналитической платформы Visiology свидетельствует о её высоком коммерческом потенциале и хороших перспективах использования в проектной деятельности. Мы уверены, что такая синергия экспертиз и опыта создаст дополнительные возможности для расширения клиентской базы – и нашей, и нашего партнера», - отметила президент компании Polymedia, основатель Visiology Елена Новикова.

Платформа Visiology позволяет использовать для аналитической обработки различные источники данных, быстро обрабатывать их в оперативной памяти, создавать удобные информационные панели и публиковать их, в том числе, и на внешних порталах. В этой, наиболее востребованной функциональности продукт не уступает иностранным аналогам, а возможности его непрерывно растут за счет добавления новых функций.

Для «ФОРС» как партнера важным фактором является высокая степень зрелости решения, отлаженный сервис, наличие программы обучения и технической документации на русском языке как для интеграторов, так и для пользователей системы. Это значимое преимущество российских продуктов перед свободным программным обеспечением.

Аналитики, разработчики и администраторы «ФОРС» прошли обучение и стали сертифицированными специалистами по продукту.