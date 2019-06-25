ПО Trueconf сертифицировано для работы с корпоративной ОС «Лотос»

Trueconf и отечественный производитель операционных систем «Энстрим» объявили о технологическом партнерстве, в рамках которого программное обеспечение Trueconf было сертифицировано для работы с корпоративной ОС «Лотос», созданной на базе ядра Linux. Совместимость решений позволит расширить сферу применения видеоконференцсвязи в отечественной ИТ-сфере, а также упростит импортозамещение для организаций с высокими требованиями к безопасности.

Российские компании Trueconf и «Энстрим» провели серию успешных испытаний, по завершению которых объявили о технологическом партнерстве и совместимости своих решений. Компании сертифицировали программную систему видеоконференцсвязи Trueconf Server, а также клиентское приложение Trueconf для Linux для работы с ОС «Лотос».

Программная ВКС-система Trueconf Server и ОС «Лотос» входят в Единый реестр отечественного программного обеспечения, что позволит заказчикам интегрировать в свою ИТ-инфраструктуру решения обеих компаний в условиях выполнения программы импортозамещения.

Trueconf Server — российский защищенный сервер видеоконференцсвязи, выполняющий роль центрального элемента масштабных систем объединенных коммуникаций. Решение Trueconf работает по интернету и в закрытых локальных сетях, поддерживает разрешение 4K UltraHD, обеспечивает возможность быстрого масштабирования ВКС-сети и совместимость с широким спектром ВКС-систем других производителей, а также аппаратными терминалами и системами телемедицины.

ОС «Лотос» — российская операционная система на базе ядра Linux, которая имеет редакции для серверов, рабочих станций, терминальных станций и инфокиосков. Поддерживает архитектуры: x64, x86, MIPS и ARM. Платформа поставляется с базовым набором программ и сервисов, а также поддерживает групповые политики, как в домене Active Directory, так и в собственной реализации службы каталогов Lotos Directory. «Лотос» обеспечивает возможность нативного запуска приложений Win32, имеет простые инструменты миграции с наследуемых систем, графическую консоль администрирования, поддерживает популярные СЗИ и СКЗИ. Кроме того, «Лотос» совместима с большинством государственных информационных систем.

Сотрудничество компаний Trueconf и «Энстрим» ориентировано на внедрение ВКС в госструктурах и сфере телемедицины, где уделяется много внимания работоспособности, защищенности и простоте использования таких решений. Кроме того, технологическое партнерство Trueconf и «Энстрим» призвано сэкономить средства заказчиков при переходе с дорогостоящих зарубежных аналогов на отечественные ВКС-решения.

«Мы рады расширить возможности интеграции программного обеспечения Trueconf с продуктами отечественных производителей, чтобы обеспечить заказчикам широкий выбор российских решений, – сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию Trueconf. – Совместимость ВКС Trueconf с ОС "Лотос" упростит миграцию ВКС-инфраструктуры на отечественные продукты, что крайне востребовано в условиях импортозамещения».

«Мы рады сотрудничеству с Trueconf, такие совместные решение позволят в будущем организовать бесперебойную видеоконференцсвязь на совещаниях, – отметил Алексей Куренев, директор компании "Энстрим". – Особо хотел бы подчеркнуть, что такое решение будет востребовано в телемедицине».