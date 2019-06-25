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«Делойт» в СНГ внедрит решение SAP Successfactors

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Компания «Делойт», СНГ выбрала SAP Successfactors в качестве ключевой системы для масштабной HR-трансформации в офисах СНГ региона. Облачное решение SAP поможет компании реализовать внутреннюю задачу по переходу на единую HR-платформу, которая отвечает глобальным трендам в работе с персоналом и позволяет использовать дополнительные технологии для анализа HR-данных.

Проект осуществляется консультантами департамента консалтинга компании «Делойт», СНГ совместно с командой SAP Digital Business Services и является одним из этапов стратегического партнерства между компаниями по развитию практики SAP Successfactors внутри департамента консалтинга «Делойта».

Программа внедрения SAP Successfactors полностью меняет подходы к управлению персоналом и рассчитана на два этапа. На сегодняшний день в «Делойте» уже автоматизированы процессы подбора и привлечения кандидатов, а также процессы постановки целей и оценки эффективности. За счет этого удалось упростить процедуру формирования проектных команд, облегчить проведение оценки сотрудников в соответствии с новой методологией, а также работу с внутренними сервисами, касающимися поиска дополнительных карьерных возможностей внутри компании.

Кристофер Армитаж, управляющий партнер департамента консалтинга «Делойта», сказал: «Консалтинговая практика "Делойта" имеет обширный опыт в области содействия клиентам в трансформации деятельности их подразделений по управлению персоналом путем внедрения новейших технологий. Однако теперь настал момент воспользоваться преимуществами этого подхода в интересах наших собственных сотрудников. Благодаря партнерству с SAP сейчас мы располагаем самыми передовыми кадровыми технологиями, которые уже активно используются нашим персоналом. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться опытом, полученным в результате реализации этого проекта, с нашими существующими и будущими клиентами».

На следующем этапе, который завершится в конце 2019 г., планируется настроить единую транзакционную систему Employee Central со встроенными сервисами самообслуживания для сотрудников и руководителей с возможностью расширенного анализа, планирования и гибкого управления. Будет также развернута система обучения, которая позволит контролировать прохождение сотрудниками курсов по сертификации и обязательного обучения для повышения квалификации.

Алексей Петунин, заместитель генерального директора SAP CIS, сказал: «Консультанты "Делойта" — одни из лучших на рынке. А для того, чтобы на высококонкурентном рынке у тебя работали лидеры, которые всегда составляют основной капитал компании, им необходимо четкое понимание своих дальнейших возможностей для развития. Руководству же, в свою очередь, надо видеть всю информацию о сотрудниках, чтобы принимать правильные и своевременные решения. HR-платформа SAP поможет компании "Делойт" развить свою экспертизу внутри организации и впоследствии использовать этот опыт на рынке».



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