Avast Business запускает New Patch Management для установки обновлений

Avast запустила новый сервис Patch Management, который помогает малому и среднему бизнесу управлять необходимыми обновлениями безопасности.

Около 50% уязвимостей программного обеспечения обнаруживают в течение 2-4 недель после выпуска обновления. Однако из-за длительной оценки и необходимого тестирования исправлений предприятиям в среднем требуется 120 дней для внедрения обновлений, что подвергает их серьезному риску.

Avast Business Patch Management предлагает простой в использовании сервис, который автоматически идентифицирует критически важные обновления, расставляет приоритеты их установки и отслеживает результаты для обеспечения комплексной безопасности.

«Большинство малых и средних предприятий понимают, насколько важны регулярные обновления, но простая истина заключается в том, что никто не любит их устанавливать. Часто ИТ-команда — это всего лишь один человек, который и без этого перегружен задачами, — сказал Арне Уппхайм, директор по управлению продуктами Avast Business. — Длительная установка обновлений прерывает работу критически важных систем, приводит к снижению производительности и, возможно, даже к проблемам с другими интегрированными системами. С другой стороны, отсутствие исправлений подвергает бизнес риску потери данных, краже интеллектуальной собственности, простоям из-за длительного исправления ошибок, тяжелому восстановлению данных и возможному ущербу для репутации. Мы помогаем нашим клиентам находить и устанавливать критически важные исправления, а также отслеживаем текущую активность с нашей центральной панели управления Patch Management».

Обновления — важный компонент обеспечения безопасности, поскольку они устраняют уязвимости в операционных системах Windows и в других сторонних приложениях. Avast Business проанализировал 500 000 устройств, и обнаружил, что только 304 из них были обновлены на 100%, что составляет менее 1%. Avast Business Patch Management избавляет от проблем с обновлениями, предоставляя ИТ-специалистам выбор, как установить исправления на устройства для их бизнеса.

Ключевые особенности.

Гибкий график обновлений: ИТ-специалисты могут планировать и устанавливать утвержденные исправления в нужное время на регулярной основе или вручную развертывать в группах или на отдельных устройствах.

Автоматическое сканирование: ИТ-отдел может установить автоматическое сканирование ПК каждые 24 часа и настроить автоматическую установку обновлений каждый четверг. Эти настройки можно изменить в любое время.

Интуитивно понятная панель управления: позволяет предприятиям управлять всеми исправлениями программного обеспечения и просматривать графические сводки установленных, отсутствующих или неработающих патчах с любого устройства. Настраиваемые исправления: ИТ-специалисты могут выбирать поставщиков программного обеспечения, продукты и степень важности исправлений для установки.

Возможность централизованного управления: компании смогут загружать все отсутствующие исправления в головное устройство, которое распространяет

обновления на все управляемые устройства в сети.

Просмотр результатов исправлений: ИТ-специалисты смогут просматривать подробные результаты с платформы управления, которые включают информацию об отсутствующих обновлениях, степени их важности, ссылки на информационные базы данных, даты выпуска и о многом другом.

Расширенные отчеты. С их помощью легко определить работоспособность и безопасность программного обеспечения устройства.

Множество обновлений. ИТ-отделы смогут устанавливать исправления для операционных систем Windows и тысяч других сторонних приложений для комплексной защиты.