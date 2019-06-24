«Платформа ОФД» выпустила бесплатное приложение для онлайн-аналитики продаж

Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» выпустил новое мобильное приложение, которое теперь доступно и в App Store. Для пользователей устройств на Android, в ближайшее время запланирован релиз приложения в Google Play.

Пользователь сервиса получает инструмент для контроля кассовых операций, аналитики выручки, чтобы в любое время отслеживать различные показатели продаж в смартфоне.

В их числе: текущая выручка компании (предпринимателя) по кассовым чекам; выручка по типам платежей: наличными, банковской картой, авансовыми и кредитными платежами, встречными представлениями; динамика дневной выручки и среднего чека по дням недели; рейтинг ТОП-5 магазинов с наибольшей выручкой; рейтинг ТОП-5 продаваемых товаров за последние семь или 30 дней;

В сервисе присутствуют функции поиска, проверки кассовых чеков и их отправки покупателям через мессенджеры.

«Приложение дает возможность заказа сервисных услуг "Платформа ОФД" и партнеров компании по всей России: на покупку фискальных накопителей, КЭП, на установку, регистрацию, обслуживание касс. Раздел подачи заявок на сервисные услуги вскоре будет модернизирован и расширен новыми опциями. Кроме того, пользователям доступен чат со специалистами техподдержки. Приложение, конечно, бесплатное», – отметила Екатерина Петрова, директор департамента маркетинга и продуктов для массового рынка «Платформа ОФД».