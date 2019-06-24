«Корус консалтинг» автоматизировал управление запасами торговой сети «Корзинка»

Уфимская торговая сеть «Корзинка» подключилась к облачному сервису «Корус | управление запасами», предназначенному для оптимизации складских остатков и прогнозирования товарных запасов.

Руководство «Корзинки» столкнулось с серьезным ростом конкуренции на локальном рынке, связанной с активной экспансией федеральных ритейл-сетей в регионы – в 2015 г. в Башкирии было открыто около 500 новых торговых площадок. Сеть начала менять свой подход к продажам, пересматривать ценовую политику и ассортимент закупаемых товаров.

В процессе этих преобразований стало понятно, что компания нуждается и в принципиальном изменении управления запасами. Ручной сбор и анализ данных не позволяли оперативно оценивать состояние складских запасов и остатков продукции, выявлять проблемные зоны и устранять их. В итоге происходило тиражирование ошибок и рост неликвидов, что тормозило рост прибыли. Компания искала промышленное ИТ-решение, которое помогает управлять запасами крупным ритейл-сетям, однако не требовало бы больших финансовых вложений. Им стало облачное решение «Корус | управление запасами», которое предназначено для оптимизации складских запасов и автоматизации заказов поставщикам.

Подключение «Корзинки» к сервису, по данным «Корус консалтинг», позволило резко сократить количество ручного труда в процессе управления: планирование и оформление заказов и поставок, а также расчет запасов и лимитов теперь ведутся в полностью автоматическом режиме. Причем решение рассчитывает заказы как для каждого супермаркета, так и для всей торговой сети в разрезе поставщиков и различных категорий товаров, в том числе тех, которые имеют сезонную динамику спроса. Это позволяет «Корзинке» выровнять состояние запасов на складах и повысить точность планирования снабжения. Процесс закупок стал полностью прозрачным и управляемым.

«Облачное решение “Корус | управление запасами” может обрабатывать около 1 тыс. заказов в минуту, что полностью покрывает потребности ритейл-сетей любого масштаба. При этом решение можно масштабировать без капитальных затрат на ИТ-инфраструктуру, а значит, при увеличении количества заказов или при открытии новых торговых точек достаточно подключить дополнительные мощности в облаке», – отметила Татьяна Москвитина, руководитель направления «Управление запасами», «Корус консалтинг».

«Обилие и доступность информации привели к тому, что современный потребитель стал требовательнее и более осознанно выбирает товары в магазинах. В борьбе за покупателя розничные сети вынуждены тщательнее подходить к управлению снабжением и анализу продаж, чтобы обеспечивать бесперебойную и оперативную поставку продуктов на полки магазинов. “Корус | управление запасами” поможет нам управлять товарными запасами и складскими остатками в режиме реального времени – а значит, заблаговременно оформлять заказы на поставку продукции и выстроить оптимальную систему взаимодействия с поставщиками», – сказал Антон Девятых, директор по развитию сети супермаркетов «Корзинка».