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Сбербанк и inDriver реализовали сервис выставления электронных счетов за услуги inDriver в приложении «Сбербанк Онлайн»

Интеграция Внедрения ИТ в банках

Сбербанк совместно с inDriver, международным сервисом пассажирских перевозок, впервые в России реализовали оплату услуг при помощи сервиса выставления электронных счетов в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Ранее для пополнения лицевого счета клиентам inDriver требовалось совершать платежи через терминалы или с помощью payroll-сайтов.

Сбербанк значительно упростил этот процесс. Теперь пользователи inDriver смогут пополнять свой лицевой счет быстро и без комиссий, перейдя из мобильного приложения inDriver на выставленный в «Сбербанк Онлайн» счет. Для совершения оплаты достаточно будет подтвердить уже подготовленный платеж, не вводя вручную реквизиты.

Новая услуга повышает удобство и безопасность расчетов для пользователей платформы inDriver. Сервис дает возможность не оставлять детали карты пользователя на внешних площадках, что повышает удобство и безопасность платежей.

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