IBS выпустила новую версию «Скала-Р виртуальное рабочее место»

IBS объявила о выпуске новой версии VDI-решения «Скала-Р виртуальное рабочее место» Обновленный продукт стал более производительным и безопасным. Изменились парольные политики, новые настройки позволяют защитить каждое устройство от взлома, повысились удобство и скорость подключения пользователя к удаленному рабочему столу.

«Скала-Р виртуальное рабочее место» – это программный комплекс, который предназначен для организации высокопроизводительных, защищённых виртуальных рабочих мест пользователей.

Увеличение производительности и масштабирование – самое важное, чему уделили внимание разработчики в новой версии. Первая версия Скала-Р ВРМ обеспечивала бесперебойную работу среднего по масштабам российского предприятия (около 1000 пользователей), но при более серьёзных нагрузках производительность заметно снижалась.

Новая версия гарантированно поддерживает нагрузку десятков тысяч рабочих мест, не уступая ведущим мировым решениям. Обновленная Скала-Р ВРМ успешно выдержала стресс-тест с ударной нагрузкой: менее чем за 1 секунду 16 000 пользователей подключились к виртуальному рабочему месту, а уже через 5 минут и 20 секунд вошли в свои рабочие столы. В последующих версиях технология будет поддерживать сотни тысяч пользователей.

В клиенте Скала-Р ВРМ улучшена авторизация по сертификатам: теперь пользователь, работающий на Linux, подключается к рабочему столу с Windows гораздо быстрее и не вводит PIN-код несколько раз. А при разрыве соединения система восстановит подключение автоматически.

Антон Карасев, технический директор программных продуктов «Скала», отметил: «Помимо совершенно новых функций в Скале-Р ВРМ были доработаны и улучшены средства управления VDI-инфраструктурой. Так, к базовой функциональности горячего резерва были добавлены параметры минимального количества рабочих столов в пуле, которые будут развернуты сразу. Реализована автоматическая ротация журналов, расширен набор отслеживаемых параметров системы, предоставляемых администратору: все сессии (с количеством пользователей, рабочих столов и устройств доступа) отображаются в свойствах диспетчера подключений».

Святослав Сорокин, директор продукта «Скала-Р», сказал: «Сейчас российский рынок поделен между импортными VDI-решениями, а предложений российского ПО промышленного уровня для реализации инфраструктуры виртуальных рабочих мест практически нет. В первую очередь Скала-Р ВРМ заинтересует компании, которые планируют внедрять VDI и при этом думают о санкционных рисках и задачах импортозамещения, а также тех, кто планирует миграцию рабочих мест на российские операционные системы. Мы провели совместную сертификацию широкого спектра отечественных гостевых ОС: Альт Линукс 7.0.5 СПТ, Альт 8, Альт 8 СП, ROSA Linux, Astra Linux и Red OC. Также мы протестировали ряд аппаратных тонких клиентов, среди них: ТОНК, Код Безопасности, GetMobit, DEPO и готовы предложить рынку законченное решение. При переходе на новый продукт специалисты по ИТ-инфраструктуре ориентируются на результаты реальных тестов, а не на рекламные описания. Понимая это, мы всегда готовы предоставить доступ к стенду в нашей лаборатории или провести нагрузочные испытания на площадке заказчика».