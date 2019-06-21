HPE обеспечит доступность всех своих технологий по модели SaaS к 2022 году

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о планах постепенно преобразовать HPE в компанию, работающую по модели «как услуга». Так, компания намерена к 2022 году предоставить своим клиентам возможность пользоваться всем технологическим портфелем HPE по подписке, по модели оплаты по мере использования и на основе потребления.

HPE также продолжит поставлять свое оборудование и программное обеспечение в счет капитальных затрат, а также по лицензии. В конечном итоге, у заказчиков будет выбор: пользоваться продуктами и услугами HPE традиционным образом или по модели «как услуга».

Опираясь на более чем десятилетнее лидерстве в предоставлении локальных ИТ-услуг по модели «как услуга» (англ.- aaS), HPE продолжит масштабировать HPE GreenLake. Это позволит охватить новые сегменты рынка, создать новые варианты применения сервисов и использовать возможности мировой партнерской экосистемы для ускорения роста.

Частью этого подхода являются новые предложения HPE GreenLake для среднего бизнеса и сервисы для граничных вычислений, а также партнерство с CyrusOne, Equinix и Google Cloud. Кроме того, HPE продолжает инвестировать и внедрять инновации в портфолио программного обеспечения, предоставляемого по подписке, включая HPE Aruba Central, HPE BlueData, HPE Cloud Volumes, HPE InfoSight и HPE OneView.

Сегодня у компаний есть возможность присоединиться к цифровой трансформации, чтобы создавать новый клиентский опыт, дифференцировать бизнес и увеличить прибыль. Организациям требуется бесшовная работа с облаком для управления всеми приложениями и нагрузками, возможность внедрять инновации с высокой скоростью и свобода выбора технологий, наиболее подходящих их потребностям.

К сожалению, текущая парадигма использования технологий компаниями не отвечает требованиям рынка – клиенты вынуждены смиряться с нестабильной работой ЦОДа и облака; негибкими и дорогими запатентованными стеками, которые лишают возможности выбора; ограниченными навыками внутренних ИТ-специалистов, бюджетами и вариантами финансирования.

HPE GreenLake открывает новые возможности для заказчиков, предлагая широкий портфель решений по модели «как услуга», который обеспечивает гибкость и скорость работы. HPE GreenLake предоставляет заказчикам выбор среди предложений, реализуемых по подписке, по модели «как услуга» и с оплатой по мере использования, что позволяет обеспечивать бесшовную работу с облаком для управления всеми нагрузками заказчиков.

Портфель HPE GreenLake включает в себя широкий спектр специально разработанных решений от HPE и партнеров, давая заказчикам возможность выбрать, что ляжет в основу их цифровой трансформации. Кроме того, мощные возможности учета и управления HPE GreenLake позволяют отслеживать и корректировать использование системы, чтобы рабочие инициативы не выходили за рамки бюджета и политики компании.

Уже сейчас портфолио решений HPE GreenLake демонстрирует значительные результаты для заказчиков. Подписку на HPE GreenLake обновляют 99% заказчиков, а индекс потребительской лояльности (NPS), составляет 86%, выводя HPE GreenLake в топовый 1% по данному показателю на рынке ИТ-услуг. Согласно отчету Forrester об общем экономическом воздействии HPE GreenLake, заказчикам удается экономить 30% капиталовложений за счет оптимального использования ресурсов, 90% расходов на поддержку и услуги специалистов и 65% времени на развёртывание ИТ-проектов.

Этот подход к цифровой трансформации находит отклик на ИТ-рынке. HPE GreenLake в настоящее время является самым быстрорастущим бизнесом в HPE с общей стоимостью контрактов более $2,8 млрд и более 600 заказчиками. HPE также пользуется преимуществами самой эффективной в отрасли экосистемы партнеров, расширяя охват HPE GreenLake. На настоящий момент более 400 партнеров продают решения из портфолио HPE по модели «как услуга», а объем канальных продаж HPE GreenLake за год вырос более чем на 275%.

«На рынке для нас настал переломный момент», – сказал Антонио Нери, президент и главный исполнительный директор HPE. – То, что заказчики хотят использовать технологии по модели «как услуга», является общепризнанным фактом, но они также хотят делать это на своих условиях. Уникальный подход HPE к модели «как услуга», предлагающий заказчикам выбор, гибкость и контроль, выступает драйвером успеха HPE GreenLake. Мы будем продолжать активно инвестировать в это направление, чтобы реализовать наше лидерство на рынке, использовать нашу экосистему партнеров и каналов мирового уровня и предоставлять доступ ко всему нашему технологическому портфелю, начиная с границы сети и заканчивая облачными хранилищами, в среде решений HPE GreenLake. В результате мы трансформируем HPE и рынок, благодаря новому и лучшему способу использования модели «как услуга»».

Многие предприятия среднего бизнеса не имеют собственного ЦОДа или недостаточно сотрудников ИТ для настройки и управления инфраструктурой, приложениями и нагрузками. Сегодня HPE представила несколько новых возможностей, разработанных специально, чтобы помочь компаниям среднего бизнеса преодолеть эти барьеры и ускорить их цифровую трансформацию. К ним относятся новые партнерства с провайдерами дата-центров и операторами связи Equinix и CyrusOne, а также новые инструменты и инвестиции для дальнейшего упрощения и ускорения процесса продаж для партнеров HPE.

HPE предлагает пять новых решений HPE GreenLake, которые предоставляют заказчикам из сегмента среднего бизнеса предварительно сконфигурированные решения по модели «как услуга»: для вычислений, баз данных, частного облака, хранения и виртуализации. Эти конфигурации, оптимизированные с учетом нагрузок, сокращают время, затрачиваемое на проектирование и тестирование технологий.

Для заказчиков, которые хотят использовать внешние дата-центры для своих приложений в HPE GreenLake, HPE заключила стратегическое партнерство с CyrusOne и Equinix. Заказчики могут воспользоваться современными дата-центрами для быстрого подключения услуг HPE GreenLake.

Впервые HPE GreenLake стал доступен через канальных партнеров более года назад, и сегодня этот бизнес формирует значительный спрос у заказчиков по всему миру: ежемесячно HPE заключает контракты с 50 новыми партнерами для канальных продаж сервиса.

Теперь HPE упрощает и ускоряет процесс заказа и внедрения HPE GreenLake для своих партнеров благодаря двум новым инструментам.

HPE GreenLake Quick Quote: управляемый пользователем, автоматический инструмент расчетов, который запускается с учетом потребностей нагрузок заказчиков и обеспечивает быстрое конфигурирование и прозрачное ценообразование. Партнеры могут одним нажатием кнопки настраивать конфигурации, балансируя между стоимостью или производительностью. HPE GreenLake Quick Quote сокращает время создания предложения HPE GreenLake до нескольких минут.

HPE GreenLake Chatbot: автоматизированный чат-бот, управляемый искусственным интеллектом, который оперативно отвечает на запросы партнеров HPE GreenLake. Чат-бот сокращает время, затрачиваемое на поиск ресурсов, дает более быстрые ответы и направляет партнеров в службу поддержки HPE GreenLake, если не может ответить на вопрос сразу.

HPE расширяет портфель HPE GreenLake, предложив решение по вычислениям вне ЦОД – Edge Compute, объявляя сегодня о новом предложении «Сеть как услуга» (NaaS) от Aruba. Hewlett Packard Enterprise преобрел в 2013 году компанию Aruba Networks и продолжил развивать перспективное направление сетевых услуг.

Новое предложение включает в себя широкий спектр решений Aruba для построения сетей, в том числе построение корпоративной сети Wi-Fi, включая решения по обеспечению сетевой безопасности, решение по сбору аналитики о конечных пользователях и другие инструменты. HPE GreenLake для решений Aruba предоставляет заказчикам новые варианты приобретения и потребления, которые обеспечивают большую гибкость и более широкий выбор способов построения и поддержки сетевой инфраструктуры.

HPE Greenlake для Aruba доступен напрямую у Aruba и ее глобальной сети партнеров.

HPE и Google Cloud расширили стратегическое партнерство, чтобы предложить заказчикам гибридные облачные решения. На основе соглашения, объявленного 9 апреля 2019 года, HPE и Google будут сотрудничать в области использования гибридных облачных технологий в контейнерной архитектуре, где будет доступна возможность пользоваться моделью «как услуга» благодаря HPE GreenLake. Более того, HPE будет предоставлять консультационные и профессиональные услуги, чтобы ускорить внедрение гибридного облака.

Существующее гибридное облачное решение включает в себя Anthos от Google Cloud в сочетании с локальной ИТ-инфраструктурой заказчиков, HPE Cloud Data Services и HPE GreenLake. Данное предложение позволяет объединить Anthos, HPE ProLiant и HPE Nimble Storage в одной локальной инфраструктуре. А в третьем квартале 2019 года HPE Cloud Volumes откроет возможности для хранения на Google Cloud Platform и в других публичных облаках. В планы HPE входит подключить HPE GreenLake к Anthos с целью поставки гибридных облачных решений по модели «как услуга».

Предложения HPE GreenLake для среднего бизнеса, предложения, предоставляемые в партнерстве с CyrusOne и Equinix и HPE GreenLake для Aruba уже доступны.