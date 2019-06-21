Геометрическое ядро C3D впервые станет компонентом VR-приложения

Компания VR Concept, эксперт по промышленному VR, выбрала геометрическое ядро C3D для развития своих инструментов виртуального прототипирования. За счет использования программных компонентов от C3D Labs будет расширен набор поддерживаемых CAD-форматов, а также добавлены новые возможности для проектирования в виртуальной реальности.

VR Concept – разработчик одноименного VR-приложения для коллективной работы с цифровыми моделями изделий, зданий и промышленной инфраструктуры. С его помощью можно загрузить CAD/BIM/CAE модели в систему виртуальной реальности и оценить внешний вид и эргономику проектируемого изделия, провести его сборку/разборку, проверить компоновку и коллизии, проводить совещания и обучать персонал. При этом приложение VR Concept просто в использовании, не требует навыков программирования и позволяет быстро начать работу в VR.

Индустриальное направление VR предполагает работу с точными геометрическими моделями, созданными в различных CAD-системах. Поэтому VR Concept решила использовать готовые CAD-компоненты: модуль обмена данными C3D Converter для импорта CAD-данных и геометрическое ядро C3D Modeler для трехмерного моделирования.

Первыми в платформу VR Concept будут интегрированы конвертеры C3D Converter, чтобы обеспечить качественное чтение моделей в формате JT, наиболее востребованном в авиационной промышленности и двигателестроении.

«Партнерство с C3D Labs дает нам доступ к широкому списку форматов, востребованных у наших заказчиков в машиностроении, и, главное, — к полноценному геометрическому ядру. Помимо расширения возможностей нашего простого и удобного приложения коллективного виртуального прототипирования, мы планируем развивать функционал проектирования в VR», — сказал Денис Захаркин, директор VR Concept.

«VR Concept становится нашим первым заказчиком из индустрии виртуальной реальности, благодаря которому мы сможем более полно учитывать потребности VR-разработчиков в нашем геометрическом ядре», – отметил Олег Зыков, директор C3D Labs.