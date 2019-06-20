Saures представила в России счетчик воды с NB-IoT

Saures, российский разработчик и производитель электроники и облачного сервиса, выпустила умный счетчик воды с радио-модулем NB-IoT.

Счетчик Saures C1, по данным компании, первое в России и единственное в ЖКХ готовое NB-IoT решение для конечного потребителя. Новым счетчикам не требуются провода, электрические розетки и дополнительное коммуникационное оборудование, данные передаются через уже построенную и доступную сеть сотового оператора МТС. Счетчик передает данные в интернет также легко как это делает смартфон.

NB-IoT – стандарт связи для умных устройств. Ключевая особенность – NB-IoT разворачивается на уже существующей сети базовых станций мобильных операторов. В 2019 году компания МТС, первой из операторов, обеспечила зону NB-IoT-покрытия более чем в 100 городах России. Текущая зона покрытия уже сейчас позволяет использовать NB-IoT-счетчики более чем 50 млн. жителей России.

Saures C1 – не первый продукт производителя. Тремя годами ранее компания разработала Wi-Fi контроллер для сбора показаний с обычных импульсных счетчиков воды. Решение получило распространение и в течение трех лет активно развивается. Благодаря этому владельцы новых счетчиков получают доступ к уже действующему облачному сервису, личному кабинету, мобильным приложениям и механизмам автоматической отправки показаний.

NB-IoT-счетчик устанавливается как обычный счетчик воды на любой стадии строительства и ремонта. Уже с первого дня предоставляет возможность владельцам настроить автоматическую отправку показаний себе, в УК или ЕИРЦ. Основной механизм отправки – электронная почта. Для москвичей, дополнительно, реализована интеграция с городским порталом MOS.RU.

Технически прибор представляет собой измерительную часть и радиомодуль. Связь между этими частями осуществляется с помощью надежной оптики и не подвержена помехам, износу, магнитам. В приборе используется высококачественная измерительная часть одного из крупнейших производителей приборов учета на российском рынке - компании ITELMA. Изготавливается она из европейских комплектующих по технологиям SIEMENS, что гарантирует отличные эксплуатационные характеристики. Радиомодуль работает от легко заменяемой литиевой батареи и при передаче данных раз в трое суток работает более 6 лет, т.е. от поверки до поверки не требуется её замена.

Для жильца доступен персональный личный кабинет, в котором отображаются все счетчики и аналитика по ним. Доступ к данным возможен с любой точки земного шара с использованием веб-браузера или мобильного приложения для iOS/Android (приложение Saures). В личном кабинете есть демонстрационный режим, чтобы можно было ознакомиться с возможностями системы еще до её покупки.

Для управляющих компаний и ТСЖ доступен личный кабинет, в котором отображаются все квартиры, все устройства, все пользователи. В нем предоставляется возможность получения показаний со всех квартир на определенный день с выгрузкой в Excel. Совместно с компанией 1C разработана интеграция с решением «1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ, ЖСК», которая позволяет в автоматическом режиме передавать сведения о потребленных ресурсах в эту учетную систему. Все это позволяет эффективно автоматизировать сбор показаний с целого многоквартирного дома или жилого квартала.

Производитель Saures вкладывает в понятие «умный счетчик» больше, чем просто способность избавить владельцев или УК от ежемесячной рутины со сбором и передачей показаний. В сервисные функции включены и аналитика расхода воды с точностью до часа, и контроль за подозрительным расходом. Так, в случае продолжительного равномерного расхода, владельцы получают уведомление на мобильный телефон. Умный алгоритм обнаруживает, как медленно текущую струйку, так и хлынувшую струю из лопнувшей гибкой подводки. Умный счетчик без установки дополнительных средств и датчиков позволяет обнаружить забытый кран, неисправности сантехники, выявить скрытые утечки и предотвратить затопление.

В таком ракурсе счетчик перестает быть только обязательным отчетным устройством и становится средством сбережения семейного бюджета россиян, а также инструментом сохранения водных ресурсов нашей планеты.

Новый NB-IoT-счетчик прошел апробацию в жилых квартирах, запущен в серийное производство и есть в наличии на складе производителя. Купить и установить его может каждый владелец жилья.