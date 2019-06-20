PROMT обновила сервис онлайн-перевода и мобильное приложение

PROMT обновила сервис PROMT Online и мобильное приложение Translate.ru. Главная особенность обновления – объединение возможностей онлайн-сервиса и мобильного приложения в единую облачную систему.

После обновления сервис автоматического перевода PROMT Online стал удобнее – за счет улучшения интерфейса, редизайна всех разделов и новых возможностей. Например в разделе Переводчик при переводе отдельного слова или текста в правом поле всегда будет результат машинного перевода, а словарная справка и примеры для слов и словосочетаний появятся ниже в полях Словарь и Контекстные примеры соответственно. Это поможет увидеть на одном экране машинный перевод с выбранной тематикой – Личная переписка, Гаджеты и других, а также все варианты перевода слов в словаре и примеры употребления в разных контекстах.

Меню раздела «Словарь» разработчики PROMT сделали более компактным, сократив видимое количество переводов, словосочетаний и примеров. При переводе отдельного слова в обновленной версии PROMT Online пользователь увидит только первые три перевода для каждой части речи. Узнать больше вариантов перевода он может, кликнув «Показать больше» - результаты отобразятся на той же странице.

Раздел «Контексты» для знакомства с примерами употребления слова также обновился. Если ранее поиск по примерам был возможен только по точному совпадению, то теперь при любом запросе сервис выдаст варианты с максимальным совпадением, что удобно при поиске по длинным словосочетаниям или фразе. Например, если пользователь введет небольшой отрывок из песни, PROMT Online отбразит его с переводом, а также покажет другие контексты со схожим набором слов.

Для тех, кто изучает иностранный язык, особенно полезным станет раздел «Формы слова». Здесь можно посмотреть таблицы глагольных времен, склонения существительных и прилагательных для английского, русского, немецкого, французского и испанского языков. Если нажать на любую словоформу, откроются контекстные примеры с ней.

Важной особенностью обновления стало объединение возможностей онлайн-сервиса и мобильного приложения в облачную систему. Так, все пользователи, прошедшие регистрацию, могут просматривать переводы, добавленные в Избранное, на онлайн-сервисе или через мобильный переводчик.

Приложение Translate.Ru для iOS и Android – это переводчик текстов на 20 языков, словарь с транскрипцией и современный разговорник для путешественников. Приложение позволяет быстро и точно переводить слова, фразы и даже устойчивые выражения, смотреть примеры употребления слов в разных контекстах и их грамматические формы в словаре. Одна из самых удобных функций Translate.Ru – возможность перевода скопированного текста и отображение перевода на панели уведомлений.

Мобильное приложение от компании PROMT не только позволяет быстро получить перевод, но и помогает при изучении иностранного языка. Например, пользователь Translate.Ru может посмотреть транскрипцию слова, прослушать, как оно произносится, посмотреть его употребление на примерах из СМИ, книг, фильмов и социальных сетей. При изучении печатных материалов на иностранном языке поможет функция фотоперевода.

Эта же функция фотоперевода придет на помощь пользователю Translate.Ru в заграничной поездке: он сможет переводить вывески, наименования и ценники, а в режиме «Диалог» - общаться с иностранцами на их родном языке.

Также пригодятся полезные разговорники, включающие наборы необходимых фраз для общения в экстренных ситуациях, решения вопросов, связанных с размещением в отеле, транспортом, в кафе.

Обновленный сервис PROMT Online и мобильное приложение Translate.Ru помогут в работе, учебе и заграничном путешествии. Новые возможности позволяют синхронизировать переводы, выполненные в приложении, с онлайн-сервисом. Технологии нейросетевого перевода, используемые в работе сервиса, позволяют получить перевод высокого качества. Скачать приложние можно бесплатно в Google Play и AppStore.