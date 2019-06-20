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ONDOC запустил раздел «Финансы» для взаиморасчетов между клиниками и пациентами

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В июне 2019 г. на платформе ONDOC был запущен функционал «Финансы». Он позволяет упростить процесс взаимодействий и взаиморасчетов между клиниками и пациентами клиниками, если они не относятся к процессу оказания медицинской услуги.

В «Финансы» будет передаваться информация из клиник об остатке по депозиту, задолженности и сумме средств, которые уже заморожены для оплаты услуг. Пользователь может перейти к списку выставленных счетов, выбрать один, либо несколько, и совершить оплату с помощью Apple Pay, Google Pay или привязанной карты.

Пациенту всегда доступна будет доступна история платежей и список транзакций, которые он совершал из личного кабинета. Клиника может выгрузить пациенту список актов об оказанных услугах, а также прикрепить к ним документы.

Также в разделе «Финансы» есть подраздел «Документы». В нем пациент увидит документы, которые связаны с оказанными ему услугами. Например, это договор с клиникой, согласие на медицинское вмешательство или обработку персональных данных.

«В сервисе ONDOC есть функция онлайн-оплаты. Сейчас чаще всего она используется для предоплаты онлайн-консультаций, либо очного визита, а также для покупки акций, либо программ прикрепления. Но кроме этого между клиникой и пациентами возникают другие задачи по взаиморасчетам. Поэтому мы решили создать полноценный раздел по работе с финансами», – отметил Александр Константинов, основатель ONDOC.

ONDOC – это платформа для цифрового менеджмента пациентов. С 2015 г. она предоставляет клиникам личный кабинет пациента, который работает на сайте и в мобильных приложениях. Сервис интегрируется с медицинскими информационными системами (МИС) в клиниках и помогает выстраивать прочную связь с пациентами при помощи инструментов цифровой медицины. Соответствует требованиям 152-ФЗ и ФСТЭК.

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