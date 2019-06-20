«Матллер» автоматизирует производство на «Ярославском бройлере»

«Ярославский бройлер» подписало контракт с компанией «Матллер» на внедрение системы Morigan.Lean по результатам пилотного проекта.

В ходе проекта Morigan.Lean проходила испытания на линии выкладки. В течение смены мастер контролирует процесс выкладки в режиме реального времени – в интерфейсе системы предоставляется информация о результатах каждого сотрудника. Сравнивая показатели до и после выявлено, что операторы повысили производительность на 15%.

В сформированных отчетах видна информация о каждом сотруднике: производительность труда в час, выполнение/ не выполнение заданного норматива.

Во время пилотного проекта произведена доработка системы с учетом предпочтений планово-экономического отдела, инженерно-технической службы и мастеров на местах.