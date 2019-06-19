В «Зарядье» торжественно запустили услугу бесконтактной оплаты прогулок по Москве-реке c помощью смартфона

На причале «Зарядье», в центре Москвы, на борту речного трамвайчика Флотилии «Рэдиссон Ройал» был дан официальный старт сервису оплаты водных прогулок непосредственно на теплоходе с использованием бесконтактных банковских карт, карт «Тройка» или с помощью смартфонов.

С началом речной навигации в этом году Московский Сбербанк совместно с единым оператором речных перевозок «Умная река» при поддержке столичного Департамента транспорта провели полнофункциональное тестирование и запуск в эксплуатацию инновационных POS терминалов для теплоходов, предлагающих речные прогулки москвичам и гостям города.

Теперь пассажирам не придется стоять в очереди за билетами. Экипаж туристических или прогулочных теплоходов предложит желающим воспользоваться мобильным устройством от Сбербанка для приобретения билета на прогулку, что позволит избежать приобретения поддельных билетов и получить скидку.

«Сегодня картой «Тройка» пользуются более 90% пассажиров городского транспорта – это уже не только проездной билет, это ключ к городу, с помощью которого можно оплатить более 50 городских сервисов. Благодаря тому, что список объектов и развлечений, которыми можно воспользоваться с помощью карты «Тройка», постоянно растет, москвичам и гостям столицы больше не нужно каждый день носить с собой банковскую карту и наличные средства», – отметили представители пресс-службы Департамента транспорта.

«Наша задача – сделать прогулки по Москве-реке ещё более доступными для жителей и гостей столицы. подключение Карты «Тройки» для оплаты речных прогулок является закономерным этапом развития современной цифровых технологий на транспорте, в том числе теперь и на реке, это новые возможности для людей и также новый этап развития бизнеса и отрасли в целом», – сказала заместитель генерального директора флотилии «Рэдиссон Ройал» Ольга Ткачева.

«Решаемая в рамках совместного проекта технологичная и организационная задача позволяет поднять уровень финансовой дисциплины на рынке речных перевозок, снижает риск покупки поддельных билетов «с рук» и открывает пассажирам возможность пользоваться современными и удобными методами оплаты на речном транспорте Столицы», – сказал управляющий партнер компании «Умная река» Антон Бадосов.