NetApp преобразует Data Fabric для гибридного мультиоблака

NetApp объявила о запуске новых решений и сервисов, которые позволят заказчикам внедрять и использовать облако на удобных им условиях. Новые продукты NetApp обеспечивают по-настоящему беспроблемный опыт использования гибридного облака при помощи новых сервисов NetApp Cloud Data Services на NetApp HCI, возможность расширения ресурсов хранения данных, используя persistent storage в крупнейших публичных облаках, а также возможность для клиентов использовать облачные сервисы, управлять ими и платить за них наиболее удобным способом.

Публичное облако создало новый стандарт IT, которому должны соответствовать все лидеры отрасли, чтобы обеспечить пользователям тот опыт, который будет полезен именно для облака, и который уже сегодня необходим в их ЦОДах. Чтобы добиться успеха, организации должны стремиться внедрять цифровые инновации путем внедрения облаков и модернизации ИТ, используя потенциал облака во всех частях своего бизнеса посредством простого пользовательского опыта в гибридном мультиоблаке. Только компания NetApp и ее стратегия Data Fabric предлагают своим заказчикам все необходимое, чтобы построить управление данными под их конкретные бизнес-задачи, в любом облаке, но с единым пользовательским опытом.

«Предложения NetApp в части Data Fabric обеспечивают предприятиям возможность простого управления данными во множестве ИТ-инфраструктур, как в собственных ЦОДах, так и на большом количестве публичных облачных сервисов», — сказал Дипак Мохан, директор по исследованиям в департаментах систем инфраструктуры, платформ и технологий в IDC. «Исследования IDC показывают, что за последние три года разрыв между компаниями, внедряющими цифровые технологиями и компаниями, которые этого не делают, стремительно вырос. По мере того, как руководители предприятий все больше признают данные приоритетным стратегическим активом, NetApp предлагает новые решения для мультиплатформ, которые обеспечивают ИТ-компаниям гибкость и согласованность, необходимые для извлечения максимальной выгоды из их данных».

«Общая скорость и гибкость взаимодействия ЦОДов и облачных сервисов — это основная причина, почему мы внедрили стратегию NetApp Data Fabric», — сказал Константин Костенаров, технический директор Ducati. «По мере того как Ducati становится лайфстайл-брендом и расширяет бизнес по всему миру, наш подход к использованию данных должен учитывать все: от стратегии на гоночной трассе до способов разработки продукции и взаимодействия с заказчиками. NetApp – лидер в секторе гибридного мультиоблака и является одним из лучших партнеров, которые помогают Ducati развиваться на гоночной трассе и за ее пределами».

«Способы, которыми организации инвестируют в ИТ и используют эти ресурсы, продолжают развиваться. Гибридное мультиоблако, несомненно, сейчас является главной ИТ-архитектурой», — сказал генеральный директор NetApp Джордж Куриан. «NetApp уже много лет работает над развитием стратегии Data Fabric. Наше плотное сотрудничество с крупнейшими провайдерами публичных облачных сервисов, историческое лидерство в области хранения и управления данными, а также новаторский подход к созданию гибридных мультиоблачных сред совместно с Kubernetes и наши передовые сервисы данных, представляют собой важную веху. Это прекрасная основа для того, чтобы наши клиенты сегодня могли обеспечить развитие своих ИТ и дальнейшее внедрение инноваций в будущем».

NetApp предлагает пользователям опыт работы в гибридном мультиоблаке при помощи согласованной модели потребления услуг в публичных облаках и ЦОДах. Теперь заказчики могут упростить эффективное получение infrastructure-as-a-service в ЦОДах и быстрее предоставлять новые сервисы и приложения с помощью NetApp Cloud Data Services на NetApp HCI.

NetApp Kubernetes Service on NetApp HCI. Предоставляет автоматизированный механизм развертывания Kubernetes, Application Marketplace и Application Orchestration, теперь с NetApp HCI в качестве развертываемого региона. Заказчики могут делать все необходимое для своего бизнеса, автоматизируя управление, не жертвуя при этом производительностью ради масштабирования, что позволяет разработчикам в кратчайшие сроки перейти от идеи к ее воплощению.

Cloud Volumes on NetApp HCI. Постоянное и высокопроизводительное хранение данных, которое обеспечивается за счет отлаженного и упрощенного пользовательского опыта во всех главных публичных облаках, теперь расширено до on-premises с помощью NetApp HCI. Заказчики смогут упростить развертывание сервисов и управление ими в своих ЦОДах и в публичном облаке благодаря «бесшовному» принципу работы — такому, как в облаке.

NetApp Cloud Data Services помогают заказчикам преобразовать свой бизнес, позволяя воспользоваться преимуществами облачных инноваций с помощью корпоративных сервисов данных, бесперебойно работающих в любом удобном клиенту облаке. Усовершенствования NetApp Cloud Data Services включают.

Новый бета-релиз Cloud Volumes Service for Google Cloud наряду с Azure NetApp Files, которые Microsoft Azure представила в прошлом месяце, обеспечивает наличие полностью управляемых сервисов данных, оплачиваемых по мере использования, в облаках ведущих провайдеров по выбору заказчика.

Новый сервис Cloud Volumes ONTAP for Google Cloud обеспечивает производительность, готовность и защиту данных, которые необходимы предприятиям для работы критически важных для бизнеса приложений в Google Cloud.

Data Fabric обеспечивает общую базу для максимально удобной работы в гибридных мультиоблаках. NetApp помогает заказчикам создать их уникальную Data Fabric, чтобы получать, интегрировать, автоматизировать, оптимизировать и защищать свои данные, приложения и ресурсы. Новые решения и сервисы, о которых объявлено сегодня, включают.

Новый набор инструментов для оркестрации фабрики данных, Fabric Orchestrator, облачный сервис, который помогает заказчикам получать данные, управлять ими, автоматизировать и контролировать их вне зависимости от их местонахождения.

Новые предложения для осуществления оплаты по мере использования дают заказчикам гибкость в управлении, использовании и оплате своих гибридных мультиоблачных сред. Эти новые предложения, которые обеспечивают опыт работы в ЦОД, подобный опыту работы в облаке, существуют в двух вариантах. Cloud Consumption for NetApp HCI. Локальные системы поставляются в виде принципиально простой модели ежемесячных платежей. Cloud Volumes Service On Premises. Полностью управляемый заказчиком, оплачиваемый по мере использования сервис NetApp для хранения данных в собственном ЦОД.

NetApp Cloud Insights теперь доступен в качестве предложения «freemium» с бесплатной версией Basic для систем NetApp и включает системы NetApp HCI и NetApp AFF. Сервис также включает мониторинг и оптимизацию размещения для NetApp HCI и NetApp Kubernetes Service в дополнение к мониторингу в реальном времени.

Новые NetApp Professional Services for the Data Fabric теперь обеспечивают заказчикам опыт и навыки, которые им необходимы для проектирования, внедрения, автоматизации и оркестрации Data Fabric, для достижения их конкретных бизнес-целей.