HPE представила платформу HPE Primera с поддержкой искусственного интеллекта

Hewlett Packard Enterprise (HPE) объявила о выпуске HPE Primera — новой платформы, которая предлагает принципиально новые возможности хранения данных в критически важных системах и обеспечивает простоту использования, доступность и производительность.

HPE Primera опирается на возможности HPE InfoSight, платформы искусственного интеллекта, обеспечивающей автоматизированную поддержку оборудования. Это позволяет HPE Primera показывать рекордные результаты: платформа снижает затраты времени на управление системами хранения данных на 93%, позволяет предсказывать и предотвращать возникновение проблем и повышает производительность приложений.

Для поддержки развития бизнеса, повышения гибкости и ускорения инновационных процессов современные компании должны выводить на рынок новые критически важные приложения и поддерживать уже существующие. Однако ИТ-департаментам, как правило, не удается соответствовать этим требованиям, так как они перегружены задачами администрирования, наладки и поддержки инфраструктуры. В итоге они вынуждены жертвовать гибкостью ИТ-инфрастуктуры во имя его устойчивости.

Благодаря HPE Primera больше не нужно идти на компромиссы. Новая платформа сочетает в себе инновации всего портфеля продуктов и решений для хранения данных HPE и переосмысливает возможности критически важных систем хранения данных. Благодаря этому достигаются непревзойденные простота использования, доступность и производительность.

Платформа HPE Primera делает хранение данных в критически важных системах максимально простым и доступным.

Простота установки. Заказчик может самостоятельно установить HPE Primera менее чем за 20 минут.

Простота управления. Для того, чтобы выделить емкость бизнес-приложениям данных платформе HPE Primera, требуются считанные секунды. В платформу встроена функция оптимизации хранения (сжатие и компрессия), которую при необходимости можно отключить.

Простота обновления. Встроенная операционная система позволяет раздельно инициализировать, обновлять и перезапускать сервисы управления данными. Заказчик может обновить программное обеспечение HPE Primera всего за пять минут, не прерывая работу системы.

Простота эксплуатации. Заказчики могут использовать платформу HPE Primera по модели «как услуга», оплачивая только ту емкость, которая требуется, через HPE GreenLake. Заказчики, приобретающие продукт в полное владение, получают инструмент Timeless Storage, исключающий необходимость полной замены оборудования. Платформа позволяет производить замену контроллера без остановки работы и предлагает полнофункциональное программное обеспечение, сжатие и доступность данных.

Более высокие ожидания от хранения данных— HPE Primera гарантирует 100% доступность критически важных СХД.

В HPE Primera входят пакет услуг HPE Proactive Care и гарантия 100% доступности данных. Не нужно заключать особые контракты или нести дополнительные затраты.

Контроль за пределами хранилищ данных. Более 90% проблем возникают вне хранилищ данных — на уровне сетей, серверов и виртуализации. Платформа HPE Primera позволяет контролировать работоспособность инфраструктуры за пределами уровня хранения данных благодаря системе HPE InfoSight, которая предсказывает и предотвращает сбои на уровне работы сети, приложений и серверов.

Устойчивость для критически важных систем встроена в платформу. HPE Primera обеспечивает повышенную доступность на уровне архитектуры благодаря поддержке до четырех контроллеров, технологии HPE Peer Persistence, прозрачно поддерживающей работу бизнеса, и репликации данных. В платформу включена система защиты данных приложений HPE Recovery Manager Central, которая в сочетании с HPE StoreOnce повышает скорость восстановления данных в 15 раз и обеспечивает экономное долгосрочное хранение данных в публичном облаке при помощи технологии HPE Cloud Bank Storage.

Ожидаемая производительность для непредвиденных нагрузок.

Высокая производительность при консолидации приложений с высокими системными требованиями. Архитектура all-active массива HPE Primera обеспечивает параллелизацию операций ввода-вывода, что повышает производительность приложений. Работа Oracle ускоряется на 122%.

Безопасная консолидация приложений. Технология HPE InfoSight и встроенный в массив искусственный интелект обеспечивает автоматическую настройку массива для оптимизации работы множества бизнес-приложений, хранящих свои данные на HPE Primera.

Аналитика в режиме реального времени позволяет поддерживать ожидаемую производительность. Теперь технология HPE InfoSight еще более глубоко интегрирована в HPE Primera. Математические модели, основанные на искусственном интеллекте и обученные в облаке, теперь встроены в массив и обеспечивают аналитику реального времени для стабилизации нагрузок приложений.

«Интеллект меняет все. Сегодняшним предприятиям нужен совершенно новый подход к обслуживанию инфраструктуры операционной деятельности бизнеса — основанный на интеллектуальной стратегии работы с данными. HPE Primera опирается на уникальную платформу HPE Intelligent Data Platform и обеспечивает непревзойденную простоту использования, доступность и производительность приложений для критически важных систем. Это позволит компаниям сосредоточиться на использовании данных для развития их бизнеса», — сказал Милан Шетти (Milan Shetti), первый вице-президент и генеральный директор HPE по системам хранения данных.

Платформа HPE Primera — новинка в портфеле продуктов и решений HPE Intelligent Data Platform, предназначенном для повышения производительности приложений, улучшения управления данными, гибкого использования облачных технологий и расширения возможностей бизнеса за счет аналитики данных реального времени. Intelligent Data Platform предлагает заказчикам не только хранение, но и интеллектуальную обработку данных, позволяющую выявить скрытую ценность бизнеса.

В HPE Intelligent Data Platform входит HPE InfoSight — самая развитая в индустрии платформа управления инфраструктурой на основе искусственного интеллекта и машинного обучения. HPE InfoSight делает хранение данных автономным и самоуправляемым. В течение последнего десятилетия платформа HPE InfoSight анализировала закономерности работы приложений в 1250 трлн точек ввода-вывода данных, предсказывая и предупреждая сбои в системах хранения данных, серверах и виртуальных машинах, что позволило предотвратить в общей сложности 1,5 млн часов простоев. HPE InfoSight служит интеллектуальной основой HPE Primera и всех остальных продуктов HPE для хранения данных, которые представляют собой единственную в отрасли полномасштабную систему автономного хранения данных, основанную на искусственном интеллекте.

Платформа HPE Primera будет доступна для заказа в августе 2019 г.