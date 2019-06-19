Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру «Афина-Тревел»

Cloud4Y объявила о предоставлении облачной инфраструктуры туроператору «Афина-Тревел».

«Афина-Тревел» — компания, которая существует 2004 года и числится в Едином федеральном реестре туроператоров. За короткое время она стала одной из наиболее быстроразвивающихся и перспективных организаций в сфере турбизнеса.

Изначально компания работала исключительно как турагентство. В связи с изменениями на рынке «Афина-Тревел» переквалифицировалась в действующего туроператора. В настоящее время клиентам предлагаются готовые туры за рубеж от ведущих туроператоров, а также собственные варианты путешествий (внутри России и за её пределами), разработанные компанией.

«Афина-Тревел» обратилась в Cloud4Y, когда возникла необходимость увеличить потребляемые мощности. Затраты на дорогостоящее оборудование не были спланированы и, при этом, компания предпочитала направить средства на развитие других более критических проектов.

«Афина-Тревел» изначально планировала работать через программную среду партнёра Cloud4Y, системного интегратора «Мегатек». Для быстрого запуска рабочей платформы туроператору требовалась соответствующая инфраструктура и отдельный Win Server, на который устанавливается ПО «Мегатек».

Корпоративный облачный провайдер Cloud4Y предоставил необходимое оборудование, с помощью которого «Афина-Тревел» получила возможность отслеживать и управлять данными о бронированиях, вылетах и другими данными, которые важны для обеспечения работы турбизнеса. Быстрое подключение к базам и отсутствие крупных единоразовых затрат стали важным преимуществом облачной инфраструктуры в выборе сотрудничества с Cloud4Y.