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Альфа-Лизинг ускорил расчет и выдачу полисов каско в два раза

Интеграция Внедрения

«Альфа-Лизинг» автоматизировал процесс расчета страховых тарифов, оформления полисов и формирования счетов на оплату по каско для клиентов розничного лизинга. Страховой интегратор объединяет все предложения партнёров компании и формирует оптимальные варианты для клиента в течение нескольких минут.

Для сокращения документооборота со страховыми компаниями в интегратор внедрена функция использования факсимиле – подписи и печати, что позволяет страховщикам самостоятельно выгружать оформленные документы из ИТ-системы. Доработка позволила лизинговой компании направлять полисы клиентам в электронном виде к моменту отгрузки.

«Внедрение страхового интегратора в бизнес-процессы «Альфа-Лизинга» позволяет нам оперативно предоставлять расчеты и формировать коммерческие предложения. В ближайшие месяцы компания завершит интеграцию данного продукта с внутренними системами, благодаря чему расчет страхового тарифа будет готов в моменте запроса клиента вне зависимости от часового пояса и удаленности региона от центрального офиса Альфа-Лизинга», – отметила Татьяна Минаева, руководитель отдела страхования группы компаний «Альфа-Лизинг».

Также «Альфа-Лизинг» в ближайшее время запустит интегратор для расчетов и оформления договоров страхования специализированной техники.

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