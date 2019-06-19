ADVA и Dell EMC представили открытое uCPE решение

ADVA и Dell EMC объявили о начале стратегического сотрудничества с целью разработки и производства открытых виртуализированных решений uCPE для поставщиков услуг и корпоративных клиентов.

Построенное на платформе ADVA Ensemble Connector NFVi, новое решение uCPE позволит операторам сети получать доступ к функциям виртуальной сети (VNF), в том числе программно-определяемым WAN (SD-WAN). Новые и существующие клиенты Dell EMC получат возможность воспользоваться преимуществами централизованного управления системой, а также обширного набора функций из более чем 50 встроенных VNF. В настоящий момент решение уже используется компанией Verizon для безопасного предоставления нескольких программных сервисов в рамках установленного uCPE.

«Среди поставщиков услуг и коммерческих предприятий существует реальная потребность в обновлении сетевой инфраструктуры ориентированной на работу в распределенных сетях и облачных приложениях. Первоочередной остается задача получения прибыли в условиях меняющейся экономики, связанных с развитием облачной модели предоставления услуг», - сказал Том Бернс, SVP и GM, Networking and Solutions, Dell EMC. «Внедряя Open Networking в облачных сетях доступа с использованием устройств семейства Virtual Edge Platform, Dell EMC помогает клиентам модернизировать инфраструктуру и оптимизировать операционную деятельность, автоматизируя процесс предоставления услуг».

Проект предоставляет большему количеству потенциальных пользователей доступ к Ensemble Harmony Ecosystem - уникальной мультивендорной среде с беспрецедентным разнообразием и выбором возможных вариантов решений. В первую очередь клиент получает возможность избежать привязки к оборудованию конкретного производителя и пользоваться новейшими технологиями сразу же после их появления на рынке. Теперь, после реализации Ensemble Connector в семействе Dell Virtual Edge Piatform, многие поставщики услуг могут свободно исследовать новые продукты на рынке и создавать для своих клиентов новые услуги для решения текущих задач. Совместное решение предлагает объединенную систему мониторинга и управелния, включая полный набор инструментов от ADVA Ensemble Connector. Таким образом операторы услуг связи имеют возможность быстро и с минимальными затратами решать любую задачу , стоящую перед их клиентами.

«Сегодняшним сетевым операторам нужны решения, оптимизированные для uCPE. Новые платформы Dell EMC uCPE являются ответом на этот вызов. В сочетании с нашим высокопроизводительным программным обеспечением Ensemble Connector NFVi они обеспечивают полностью открытую архитектуру для поддержки нескольких одновременных VNF. Подобный подход обеспечивает непревзойденный выбор, стимулирует рост и значительно улучшает работу конечных пользователей», - сказал Джеймс Бьюкенен, GM, Edge Cloud, ADVA. «Нашей технологии уже удалось донести силу виртуализации до крупных клиентов по всему миру. Теперь, объединив усилия с Dell EMC, мы даем возможность большему числу поставщиков услуг и предприятий виртуализировать свою инфраструктуру как в центрах обработки данных, так и на периферии ИТ-подразделений».