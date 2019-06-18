VR_Bank стал резидентом инновационного центра «Сколково»

VR_Bank получила статус резидента «Сколково» и войдет в состав ИТ-кластера инновационного центра. Такое решение было принято по результатам голосования экспертной коллегии, где с 26 голосам «за» и 4 «против» было принято решение о вхождении в «семью» Сколково VR_Bank.

VR_Bank в своей заявке представил финтех-маркетплейс VR_Cube, объединяющий «под одной крышей» все ключевые финтех-сервисы, необходимые для интернет-магазинов, платежных агентов, микрофинансовых организаций, бонусных- и кешбэк-сервисов, телеком-сегмента и рынка страхования. В штате VR_Bank на сегодняшний день работает 84 специалиста высочайшего уровня, большая часть из них – инженеры и программисты.

«Мы рады присоединиться к семье «Сколково». Экспертный совет по достоинству оценил нашу разработку, которая уже помогает десяткам клиентов из различных отраслей быстро и надежно получить передовые финтех-сервисы. В финтехе не бывает стандартных решений – каждое собирается из отдельных кубиков под потребности конкретного заказчика. VR_Банк – это моделирование новой финансовой реальности и воплощение технологий в жизнь. И мы вдохновлены тем, что наш бренд признают в «Сколково», – отметил финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский.

В ближайшее время компания планирует завершить юридическую процедуру вступления и открыть офис в Технопарке Сколково. Статус резидента позволит компании привлечь дополнительную экспертизу со стороны всех участников ИТ-кластера фонда, а также открывает возможности для крупных партнерств с лидирующими компаниями из традиционных «оффлайн» отраслей.

«Фонд Сколково открывает огромные перспективы перед всеми своими резидентами. Мы уже приняли участие в двух крупнейших отраслевых выставках Сколково: TechWeek и Startup Village, получили огромный положительный отклик, привлекли новых клиентов и партнеров. Планируем активно работать с другими технологическими стартапами, ведь концепция финтех-маркетплейса VR_Cube предполагает агрегацию различных финансовых технологий и их бесшовную интеграцию для удобства конечного пользователя», - отметил Роман Ромашевский.