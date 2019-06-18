Оборудование «Росэлектроники» увеличит срок хранения продуктов в 2-3 раза

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех поставил центру «Теклеор» второй ускоритель электронов для антимикробной обработки продуктов питания. Аппаратура расщепляет ДНК патогенных микроорганизмов потоком ускоренных электронов с энергией до 10 МэВ. Благодаря обработке, риск распространения кишечных инфекций снижается, а срок безопасного хранения охлажденной рыбы, мяса, ягод, фруктов, а также готовых к употреблению продуктов увеличивается в среднем в 2-3 раза.

Ускоритель электронов является ключевой технологической единицей центра. Оборудование создано НПП «Торий» (входит в «Росэлектронику») совместно с Лабораторией электронных ускорителей МГУ. Первый ускоритель предприятие поставило центру антимикробной обработки в середине 2017 г.

Ускорители НПП «Торий» универсальны и способны обрабатывать практически весь спектр продукции. Компактность аппаратуры позволяет встраивать ее в технологические цепочки уже действующих предприятий пищевой промышленности. Благодаря проникающей способности пучка электронов, продукты равномерно обрабатываются даже в упаковке - коробках или мешках. Производительность одного ускорителя составляет до 5 тонн продукции в час.

Использование ускоренных электронов в установленном для каждого продукта оптимальном режиме является самым безвредным способом консервации по сравнению с другими методами. Безопасность продукции, обработанной пучком ускоренных электронов, была неоднократно подтверждена международными комиссиями и комитетами, в том числе Научным комитетом по проблемам продовольствия, Европейским агентством по безопасности продуктов питания, а также Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов США.

Центр «Теклеор» находится в Калужской области. Это первый в России промышленный центр обработки продуктов питания потоком ускоренных электронов. Предприятие имеет опыт обработки более ста видов продуктов питания: замороженного и охлажденного мяса и мясных полуфабрикатов, рыбы и морепродуктов, овощей, грибов, а также специй, пряностей, пищевых добавок.

«Новый ускоритель позволит удвоить мощность первого российского центра антимикробной обработки продуктов. Антимикробная обработка продуктов питания – это для нас новая рыночная ниша. Наши ускорители уже успешно применяются в медицине и в инспекционно-досмотровых комплексах», – отметил генеральный директор НПП «Торий» Дмитрий Трофимов.