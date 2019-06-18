NAUMEN выпустил систему интеллектуальной обработки обращений граждан

Российская компания Naumen представила новое решение для интеллектуальной обработки обращений, которое упрощает работу с запросами граждан в органах власти и предприятиях госсектора, а также может применяться в компаниях для управления взаимодействием с клиентами. Благодаря роботизированным приему, классификации и предобработки обращений система позволяет организациям в пять раз снизить нагрузку на операторов, сократить время рассмотрения заявок, существенно уменьшить финансовые затраты, при этом увеличить эффективность работы.

Решение Naumen омниканально: оно собирает все заявки, которые получены организацией через любые каналы приема обращений: телефон, электронную почту, онлайн-формы или звонки с сайта, мобильные приложения, веб-чаты, СМС, мессенджеры или социальные сети, и направляет их на единую платформу. Затем при помощи технологий интеллектуальной обработки система автоматически определяет тематику обращения, приоритет, порядок рассмотрения и другие заданные характеристики. После того, как тематика закреплена, решение автоматически назначает задачу ответственному сотруднику, исходя из регламентов, сфер компетенций или должностных обязанностей. Возможности системы позволяют использовать ее в компаниях со сложной организационной структурой и большим потоком входящих сообщений.

Кроме того, система интеллектуальной обработки обращений Naumen позволяет контролировать сроки и качество исполнения заявок, что делает ее удобным инструментом исполнения №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

На единой панели управления системы отражаются различные параметры обращения, включая категорию заявки, статус ее исполнения или сотрудника, ответственного за обработку. Это дает оперативное представление о ходе рассмотрения заявки и позволяет при необходимости эскалировать задачу. Система также создает подробные интерактивные отчеты для изучения статистики обращений онлайн или за выбранный временной промежуток.

Решение Naumen включено в Единый реестр российского ПО Минкомсвязи РФ и может быть использовано для импортозамещения программных продуктов в части клиентского сервиса.