МПК «Атяшевский» сократит затраты на ремонт на 30% с помощью SAP PM

Мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский», входящий в Группу компаний «Талина», завершил проект по внедрению системы SAP Plant Maintenance (PM) — модуля по управлению техническим обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОРО). Партнером по внедрению выступила компания «Технология Логистических Систем» (ТЛС).

Благодаря внедрению SAP Plant Maintenance (ТОРО) МПК «Атяшевский» планирует сократить затраты на обслуживание оборудования на 25-30%, увеличить продуктивность работы ремонтного персонала на 30%, повысить срок службы оборудования за счет своевременности плановых ремонтов на 20% и сократить объем складских запасов товарно-материальных ценностей (ТМЦ) на 20%.

Проект по управлению техническим обслуживанием и ремонтом оборудования является продолжением развития SAP-практики на площадках Группы компаний «Талина». В 2015 г. МПК «Атяшевский» совместно с компанией ТЛС успешно реализовали проект по автоматизации складских процессов с помощью системы SAP EWM (Extended Warehouse Management).

Решение SAP PM (ТОРО) позволило оптимизировать основные бизнес-процессы управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, систематизировать и автоматизировать хранение базы данных оборудования, нормативов, материалов, истории обслуживания оборудования, учет расходов на ТОРО, а также вывод отчетов о выполнении показателей KPI.

«Наш холдинг уже давно сотрудничает с SAP и использует различные решения компании для автоматизации бизнес-процессов. Передовые технологии позволяют успешно управлять производством, повышать качество сервиса и продукции, а значит и объемы продаж», – отметил руководитель Управления ИТ ГК «Талина» Алексей Вдовин.

«Непрерывность процессов – важная составляющая для всех компаний, а особенно – для производственных. Благодаря внедрению SAP PM (ТОРО) предприятие сможет повысить свою эффективность, избежать ненужных издержек из-за несвоевременной поломки и ремонта оборудования, что позволит еще больше времени уделять важным стратегическим задачам», – сказал заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Петунин.