Intersoft Lab анонсировала выпуск пакета «Управление прибыльностью. Быстрый старт»

Компания Intersoft Lab анонсирует выпуск пакета «Управление прибыльностью. Быстрый старт». Новое решение позволит банкам в сжатые сроки и с минимальными затратами автоматизировать подготовку управленческой отчетности на RCPM-платформе «Контур» версии 4.0.

В цифровой экономике предпочтения банковских клиентов меняются в среднем каждые три - шесть месяцев, и важнейшим условием конкурентоспособности кредитной организации становится скорость и гибкость принятия управленческих решений. Основа для этого – достоверная внутренняя отчетность банка. Наиболее эффективной платформой для консолидации и обеспечения качества данных для подготовки управленческой отчетности и решения других задач управления эффективностью является корпоративное хранилище данных (ХД). Как правило, построение ХД – это инвестиционноемкий и долговременный проект.

Пакет «Управление прибыльностью. Быстрый старт» на основе RCPM-платформы «Контур» версии 4.0 от Intersoft Lab позволяет быстро и экономично, без масштабного разворачивания ХД, автоматизировать подготовку управленческой отчетности. Новое предложение компании ориентировано на банки, для которых большой проект автоматизации экономически неприемлем либо нецелесообразен с учетом стоящей задачи и объема их бизнеса. Также пакет будет полезен кредитным учреждениям, целью которых является апробация решения в рамках пилотного проекта.

Новое решение опирается на базовую модель формирования управленческой отчетности и использует минимально достаточный набор первичных данных: только существенные атрибуты счетов, кредитных и депозитных договоров и данных о клиентах кредитного учреждения. Это позволяет минимизировать трудозатраты и сроки построения хранилища данных, заложив при этом полноценный фундамент для его масштабирования в будущем. Для получения оценки финансового результата и прибыльности банка модель опирается на оптимизированный набор аналитик и алгоритмов для разнесения косвенных расходов и расчета трансфертных доходов и расходов. Это позволяет выборочно использовать функциональности компонентов платформы «Контур», что дает возможность снизить лицензионные платежи. Кроме того, предусмотрено обучение и активное участие сотрудников банка во внедрении, в том числе в части сбора и выверки данных, настройки компонентов и проведения опытной эксплуатации. В результате достигается оптимизация бюджета и продолжительности проекта. ИТ-решение может быть введено в эксплуатацию менее чем за 6 месяцев.

«Суть нового предложения Intersoft Lab - быстро и с минимальными инвестициями автоматизировать процесс подготовки управленческой отчетности, ограничив масштабы первоначального наполнения хранилища данных. Предложение будет интересно как кредитным организациям из сегмента SME с небольшими номенклатурой и объемами данных, так и крупным прагматичным заказчикам, которые готовы взять «быстрый старт», чтобы оценить практические выгоды решения и затем развивать его, следуя от базовой модели подготовки отчетности к оптимальной для конкретного банка», – отметила заместитель генерального директора Intersoft Lab Юлия Амириди.