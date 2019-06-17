«Балтика» совместно с «Яндексом» внедрила инновационное решение для оптимизации, контроля и управления транспортными потоками в реальном времени

Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group, внедрила систему оптимизации логистики готовой продукции на базе платформы «Яндекс.маршрутизация». Система также позволит проводить мониторинг качества доставки клиентам. За счет построения оптимальных маршрутов компания планирует сократить транспортные расходы, сделать взаимодействие с транспортировщиками полностью прозрачным и в результате повысить качество клиентского сервиса.

Одновременно с внедрением сервиса планирования маршрутов, «Балтика» подключила собственный грузовой автотранспорт и автомобили транспортных компаний и дистрибуторов к системе мониторинга доставки от «Яндекса». На текущий момент к системе мониторинга подключено уже более тысячи автомобилей; в системе ежедневно обрабатывается информация и анализируется качество доставки о 20 тыс. заказах клиентов и это количество неуклонно растет.

Решение на базе «Яндекс.маршрутизации» позволит в онлайн режиме контролировать доставку всей готовой продукции компании и прогнозировать время доставки каждого заказа с учетом оперативной дорожной обстановки, что в конечном счете дает возможность в автоматическом режиме информировать клиентов о статусе и планируемом времени доставки заказа. Информация о потенциальных опозданиях будет использована для того, чтобы организовать необходимые мероприятия еще до возникновения проблем с доставкой клиенту. Кроме того, платформа поможет компании оптимизировать количество используемого транспорта, существенно сократив затраты.

Платформа использует алгоритмы, которые обрабатывают данные о загруженности транспортных магистралей в городах. С их помощью можно построить оптимальные маршруты с учетом ожидаемых интервалов прибытия машины на каждую торговую точку. Алгоритм автоматического планирования «Яндекс» учитывает более 50 параметров: от габаритных характеристик груза и интервалов доставки до пропускной работы склада и количества смен водителей. Их использование позволяет подстроить работу алгоритма под текущие бизнес-процессы компании. Это позволяет улучшить равномерность распределения заказов и получить оптимальный маршрут.

Особенностью технологии является прогноз дорожной ситуации при планировании маршрутов — алгоритмы «Яндекс.маршрутизации» предсказывают загруженность на основе исторических данных о средней скорости движения на различных участках дорог и точной карты дорог, которая обновляется каждый день. Другие платформы могут учитывать только среднестатистическую среднюю скорость на данном участке дороги, при том, что именно дорожная ситуация больше всего влияет на время прибытия груза к заказчику, а своевременное информирование о точном времени прибытия позволяет существенно сократить время на разгрузку автомобиля.

Система обладает современным интуитивным интерфейсом, что позволяет существенно снизить затраты на обучение сотрудников.