«Аладдин Р.Д.» разработала концепцию информационной безопасности для платформы «Автодата»

Эксперты компании «Аладдин Р.Д.», российского разработчика и поставщика решений для обеспечения информационной безопасности, завершили работы по подготовке концепции информационной безопасности для телематической платформы «Автодата».

«Автодата» станет российской сервисной навигационно-телематической платформой, обеспечивающей формирование массива статистических и аналитических данных о колесных транспортных средствах, дорожной инфраструктуре и иной информации в транспортной сфере, в т.ч. связанной с логистикой людей и вещей. Заказчиком проекта является НП «ГЛОНАСС».

Научным руководителем работ выступил Олег Левенков, руководитель отдела управления проектами «Аладдин Р.Д.». В рамках работ над концепцией специалисты «Аладдин Р.Д.» провели анализ типовой телематической системы и ее взаимодействий со смежной информационной системой, разработали обобщенную модель угроз и нарушителя безопасности информации для бортового телематического оборудования, подготовили перечень мер нейтрализации угроз безопасности информации, обрабатываемой на бортовом телематическом оборудовании, и предложений по созданию системы защиты информации «Автодата», а также обеспечению информационной безопасности при взаимодействии со смежными информационными системами.

Создание платформы «Автодата» позволит сформировать массив «больших» данных автотранспортной сферы с момента выпуска в обращение до утилизации автомобиля, включая данные о функционировании бортовых систем, поведении водителя и взаимодействии с инфраструктурой, а также создаст цифровую среду для поддержки движения транспорта с различными степенями автоматизации по дорогам общего пользования.