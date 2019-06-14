РНКБ Банк использует решение компании «Имреди» для развития процессов цифровой трансформации в сфере повышения качества обслуживания клиентов

РНКБ Банк внедрил платформу Imredi Audit для обеспечения контроля стандартов качества обслуживания во всех своих отделениях. Решение резидентов ИТ-кластера Фонда «Сколково», компании «Имреди», позволяет собирать и анализировать информацию по фактическому состоянию отделений банковской сети, исполнению внутри офисов рекламных и маркетинговых компаний, стандартов оформления, оценке оснащения зон обслуживания.

Аудит стандартов содержания офисов, выполняемый с использованием платформы Imredi Audit, позволил уменьшить в пять раз время реакции на несоответствие нормативным требованиям и сократить до нуля время необходимое на оцифровку данных, создание медиа-архивов и формирование сводных отчетов.

Imredi Audit это бизнес-приложение построенное на облачной платформе, состоящее из Web-интерфейса для управления процессом контроля качества и нативных мобильных приложений для iOS/Android. Imredi Audit дает возможность автоматизировать процесс аудита проверяемых объектов на предмет соответствия заданным KPI, а также исполнять бизнес-процесс любой сложности: формировать анкеты, задавать перечень проверяемых объектов, составлять маршруты, устанавливать задачи для проверки и отслеживать их статус, а также формировать по результатам проверки детальные аналитические отчеты.

Контроль отделений и бизнес-процессов обслуживания позволяют на уровне руководителей подразделений моментально реагировать на любую возникающую ситуацию, связанную с несоответствием стандартам работы, и обеспечивать положительное развитие клиентского опыта.

«Цифровая трансформация затрагивает все каналы, через которые происходит взаимодействие клиентов с банком. Этот же процесс происходит и внутри финансовой организации. Мы хотим предоставить собственным сотрудникам удобный инструмент для контроля состояния отделений и качества обслуживания посетителей. Оперативный контроль и аналитика, реализованные на платформе Imredi Audit, дают возможность постоянно улучшать уровень банковского сервиса и обеспечивать клиентам позитивные впечатления от посещения операционных офисов», – отметил начальник управления клиентских впечатлений РНКБ Банк Иван Рязанцев.